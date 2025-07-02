Сибига: Нам нужна поддержка сейчас, учитывая масштабы российского террора
Украина активно работает над развитием собственных средств противовоздушной обороны, но из-за мощных российских обстрелов нуждается в увеличении поддержки партнеров. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.
По его словам, в июне Россия выпустила по Украине более 330 ракет, включая почти 80 баллистических, а также свыше 5000 ударных дронов и 5000 управляемых авиабомб по мирным городам и громадам Украины.
"Такое большое количество дронов, бомб и ракет, особенно баллистических, доказывает необходимость дальнейшего усиления противовоздушной обороны Украины", – написал Сибига в X.
Министр иностранных дел отметил, что Украина работает над созданием собственных средств ПВО, но большее количество систем и боеприпасов необходимо уже сегодня.
"Нам нужна поддержка сейчас, учитывая масштабы российского террора", – заявил он.
Сибига подчеркнул, что Украина готова к покупке или аренде средств ПВО.
Он также призвал к увеличению инвестиций в производство в Украине, в частности производство перехватчиков-дронов и других компонентов ПВО.
"Сейчас не время для слабых решений. Сейчас время продемонстрировать силу и послать правильные сигналы Москве. Единственный способ заставить Россию прекратить войну – это усилить давление на нее и укрепить Украину", – призвал глава дипломатического ведомства.
- 2 июля стало известно, что Пентагон приостановил поставки в Украину некоторых ракет противовоздушной обороны и других высокоточных боеприпасов из-за опасений, что арсеналы США стали слишком малы.
- Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал США продолжить помощь Украине.
- Зеленский сообщил, что США и Украина уточняют детали поставок компонентов ПВО.