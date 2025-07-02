Сибіга: Нам потрібна підтримка зараз, враховуючи масштаби російського терору

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Україна активно працює над розвитком власних засобів протиповітряної оборони, але через потужні російські обстріли потребує збільшення підтримки партнерів. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

За його словами, у червні Росія випустила по Україні понад 330 ракет, включно з майже 80 балістичними, а також більш ніж 5000 ударних дронів та 5000 керованих авіабомб по мирних містах та громадах України.

"Така велика кількість дронів, бомб та ракет, особливо балістичних, доводить нагальність подальшого посилення протиповітряної оборони України", – написав Сибіга в X.

Міністр МЗС зазначив, що Україна працює над створенням власних засобів ППО, але більша кількість систем і боєприпасів потрібні вже сьогодні.

"Нам потрібна підтримка зараз, враховуючи масштаби російського терору", – заявив він.

Сибіга наголосив, що Україна готова купувати або орендувати засоби ППО.

Він також закликав до збільшення інвестицій у виробництво в Україні, включно із дронами-перехоплювачами та іншими компонентами ППО.

"Зараз не час для слабких рішень. Зараз час продемонструвати силу та послати правильні сигнали Москві. Єдиний спосіб змусити Росію припинити війну – це посилити на неї тиск та зміцнити Україну", – закликав очільник дипломатичного відомства.