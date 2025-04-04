Сибига-Рютте: Ни одна третья страна не может блокировать выбор Украины по членству в НАТО

Министр иностранных дел и генсек НАТО встретились на саммите глав МИД стран Североатлантического альянса в Брюсселе

Андрей Сибига и Марк Рютте (Фото: Министерство иностранных дел Украины)

Министр иностранных дел Андрей Сибига во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте отметил "принципиальную" позицию Украины относительно членства в Североатлантическом альянсе. Об этом сообщает Министерство иностранных дел.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

"Я подчеркнул нашу принципиальную позицию, что ни одна третья страна не может заблокировать выбор Украины в вопросе членства в Альянсе", – заявил Сибига.

Министр иностранных дел проинформировал Рютте о текущей ситуации на фронте и шагах Украины на пути к миру.

Он поблагодарил НАТО и страны-члены блока за растущую оборонную помощь Украине.

"Я также высоко ценю личную преданность генерального секретаря поддержке Украины", – добавил Сибига.

Также Сибига в Брюсселе встретился с государственным секретарем США Марко Рубио. Министр иностранных дел рассказал ему о нарушении Россией энергетического перемирия.