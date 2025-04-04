Сибига-Рютте: Ни одна третья страна не может блокировать выбор Украины по членству в НАТО
Министр иностранных дел Андрей Сибига во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте отметил "принципиальную" позицию Украины относительно членства в Североатлантическом альянсе. Об этом сообщает Министерство иностранных дел.
"Я подчеркнул нашу принципиальную позицию, что ни одна третья страна не может заблокировать выбор Украины в вопросе членства в Альянсе", – заявил Сибига.
Министр иностранных дел проинформировал Рютте о текущей ситуации на фронте и шагах Украины на пути к миру.
Он поблагодарил НАТО и страны-члены блока за растущую оборонную помощь Украине.
"Я также высоко ценю личную преданность генерального секретаря поддержке Украины", – добавил Сибига.
Также Сибига в Брюсселе встретился с государственным секретарем США Марко Рубио. Министр иностранных дел рассказал ему о нарушении Россией энергетического перемирия.
- 12 февраля министр обороны США Хегсет назвал возвращение к границам 2014 года и вступление в НАТО нереалистичными для Украины.
- 24 февраля советник президента США по нацбезопасности Уолтц сказал, что вступление Украины в НАТО не обсуждается.
- 26 февраля премьер-министр Италии Мелони предложила распространить на Украину статью НАТО о коллективной защите без вступления в блок.
- В тот же день Трамп заявил, что Украина "может забыть" о вступлении в НАТО.
- 22 марта специальный посланник президента США Виткофф сказал, что предоставление Украине защиты в соответствии с пятой статьей договора о НАТО обсуждается, а членство – нет.