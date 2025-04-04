Сибіга – Рютте: Жодна третя країна не може заблокувати вибір України щодо членства в НАТО

Міністр закордонних справ і генсек НАТО зустрілись на саміті глав МЗС країн Північноатлантичного альянсу в Брюсселі

Андрій Сибіга та Марк Рютте (Фото: Міністерство закордонних справ України)

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте наголосив на "принциповій" позиції України щодо членства в Північноатлантичному альянсі. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ.

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"Я наголосив на нашій принциповій позиції, що жодна третя країна не може заблокувати вибір України у питанні членства в Альянсі", – заявив Сибіга.

Міністр закордонних справ поінформував Рютте про поточну ситуацію на фронті та кроки України на шляху до миру.

Він подякував НАТО та країнам-членам блоку за чимраз більшу оборонну допомогу Україні.

"Я також високо ціную особисту відданість генерального секретаря підтримці України", – додав Сибіга.

Також Сибіга у Брюсселі зустрівся з державним секретарем США Марко Рубіо. Міністр закордонних справ розповів йому про порушення Росією енергетичного перемир'я.

12 лютого міністр оборони США Гегсет назвав повернення до кордонів 2014 року та вступ у НАТО нереалістичними для України.

24 лютого радник президента США з нацбезпеки Волтц сказав, що вступ України в НАТО не обговорюється.

26 лютого прем'єр-міністерка Італії Мелоні запропонувала поширити на Україну статтю НАТО про колективний захист без вступу до блоку.

Того ж дня Трамп заявив, що Україна "може забути" про вступ до НАТО.

22 березня спеціальний посланець президента США Віткофф сказав, що надання Україні захисту згідно з п'ятою статтею договору про НАТО обговорюється, а членство – ні.