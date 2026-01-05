Сибига: Удар России по американскому заводу "Олейны" в Днепре был преднамеренным – фото, видео

Глава МИД заявил, что оккупанты неоднократно пытались атаковать завод по производству подсолнечного масла в Днепре

Фото: Telegram-канал МИД

Удар РФ по масличному заводу в Днепре, принадлежащему агропромышленной компании Bunge из Соединенных Штатов, не является случайным. Об этом заявивший министр иностранных дел Андрей Сибига.

"Целенаправленный российский удар серьезно повредил гражданский завод по производству подсолнечного масла в Днепре, принадлежащий известной американской компании Bunge. Это нападение не было ошибкой – оно было преднамеренным. Россияне неоднократно пытались нанести удар по этому объекту", – написал чиновник.

Сибига напомнил, что Москва систематически била по американскому бизнесу в Украине: в 2025-м удары оккупантов повредили офисы корпорации Boeing в Киеве, крупного производителя электроники на Закарпатье (речь идет о завод Flex. – Ред.), и другие объекты.

В течение полномасштабной российской войны у около половины участников торговой палаты США в Украине были повреждены или разрушены объекты в разных масштабах, отметил министр.

"Напади [диктатора РФ] Путина на американский бизнес и американские интересы в Украине демонстрируют его полное пренебрежение к мирным усилиям при лидерстве президента Дональда Трампа. Именно поэтому продвижение мирных усилий является неотложным – и Украина готова двигаться вперед – так же как и усиление противовоздушной обороны Украины и санкционного давления на РФ", – подчеркнул чиновник.

Отказ России от взаимности в ответ на конструктивные шаги Киева к миру должен "иметь свою цену", отметил Сибига, добавив, что "Кремль должен чувствовать, что эта цена серьезная".

Американская Bunge является производителем торговой марки "Олейна", являющейся одним из наиболее популярных брендов бутилированного подсолнечного масла в Украине. Ранее мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что из-за дроновой атаки РФ по заводу на дороги города вылилось 300 тонн масла.

