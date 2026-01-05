Сибіга: Удар Росії по американському олійному заводу у Дніпрі був навмисним – фото, відео
Удар РФ по олійному заводу у Дніпрі, що належить агропромисловій компанії Bunge зі Сполучених Штатів, не є випадковим. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
"Цілеспрямований російський удар серйозно пошкодив цивільний завод з виробництва соняшникової олії в Дніпрі, що належить відомій американській компанії Bunge. Цей напад не був помилкою – він був навмисним. Росіяни неодноразово намагалися завдати удару по цьому об'єкту", – написав чиновник.
Сибіга нагадав, що Москва систематично била по американському бізнесу в Україні: у 2025 році удари окупантів пошкодили офіси корпорації Boeing у Києві, великого виробника електроніки на Закарпатті (йдеться про завод Flex. – Ред.) та інші об'єкти.
Упродовж повномасштабної російської війни у близько половини учасників торгової палати США в Україні було пошкоджено або зруйновано об'єкти у різних масштабах, зауважив міністр.
"Напади [диктатора РФ] Путіна на американський бізнес та американські інтереси в Україні демонструють його повну зневагу до мирних зусиль за лідерства президента Дональда Трампа. Саме тому просування мирних зусиль є нагальним – і Україна готова рухатися вперед – так само, як і посилення протиповітряної оборони України та санкційного тиску на РФ", – наголосив чиновник.
Відмова Росії від взаємності у відповідь на конструктивні кроки Києва до миру повинна "мати свою ціну", зазначив Сибіга, додавши, що "Кремль має відчувати, що ця ціна серйозна".
Американська Bunge є виробником торгівельної марки "Олейна", що є одним з найбільш популярних брендів бутельованої соняшникової олії в Україні. Раніше мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що через дронову атаку РФ по заводу на дороги міста вилилось 300 тонн олії.
A targeted Russian strike damaged a civilian sunflower oil production facility in Dnipro owned by the well-known American company "Bunge."— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) January 5, 2026
This attack was not a mistake—it was deliberate, as the Russians attempted to strike this facility multiple times.
Russia has been… pic.twitter.com/KpVgDJkkPW
- Після атаки РФ по заводу Flex у серпні 2025 року, президент США Трамп заявляв, що висловлював Путіну своє невдоволення ударом по американському підприємству.
- У ніч проти 5 січня 2026-го Росія атакувала Київ та область "шахедами". В результаті удару загинули двоє людей, ще четверо осіб постраждали. Повністю знеструмлено Славутич, а в столиці є влучання в медзаклад.
- Вдень РФ вдарила дронами по Запоріжжю й Дніпру, а також атакувала Харків п'ятьма ракетами. Є загиблий та суттєві пошкодження енергетичної інфраструктури.
Коментарі (0)