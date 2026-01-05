Сибіга: Удар Росії по американському олійному заводу у Дніпрі був навмисним – фото, відео

Глава МЗС заявив, що окупанти неодноразово намагалися атакувати завод з виробництва соняшникової олії в Дніпрі

Фото: Telegram-канал МЗС

Удар РФ по олійному заводу у Дніпрі, що належить агропромисловій компанії Bunge зі Сполучених Штатів, не є випадковим. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Цілеспрямований російський удар серйозно пошкодив цивільний завод з виробництва соняшникової олії в Дніпрі, що належить відомій американській компанії Bunge. Цей напад не був помилкою – він був навмисним. Росіяни неодноразово намагалися завдати удару по цьому об'єкту", – написав чиновник.

Сибіга нагадав, що Москва систематично била по американському бізнесу в Україні: у 2025 році удари окупантів пошкодили офіси корпорації Boeing у Києві, великого виробника електроніки на Закарпатті (йдеться про завод Flex. – Ред.) та інші об'єкти.

Упродовж повномасштабної російської війни у близько половини учасників торгової палати США в Україні було пошкоджено або зруйновано об'єкти у різних масштабах, зауважив міністр.

"Напади [диктатора РФ] Путіна на американський бізнес та американські інтереси в Україні демонструють його повну зневагу до мирних зусиль за лідерства президента Дональда Трампа. Саме тому просування мирних зусиль є нагальним – і Україна готова рухатися вперед – так само, як і посилення протиповітряної оборони України та санкційного тиску на РФ", – наголосив чиновник.

Відмова Росії від взаємності у відповідь на конструктивні кроки Києва до миру повинна "мати свою ціну", зазначив Сибіга, додавши, що "Кремль має відчувати, що ця ціна серйозна".

Американська Bunge є виробником торгівельної марки "Олейна", що є одним з найбільш популярних брендів бутельованої соняшникової олії в Україні. Раніше мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що через дронову атаку РФ по заводу на дороги міста вилилось 300 тонн олії.

