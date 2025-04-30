Сибига: Украина готова к перемирию даже на 90 дней, после – к переговорам в любом формате
Андрей Сибига (Фото: ЕРА/SERGEY DOLZHENKO)

Министр иностранных дел Андрей Сибига в очередной раз подчеркнул, что Украина готова поддержать переговоры о мире в любом формате при условии, что РФ согласится на длительное прекращение огня. Сообщение соответствующего содержания он опубликовал в X.

"Украина снова подтверждает свою готовность к мирным переговорам в любом формате, как только мы увидим, что Россия действительно готова к сложному пути к миру, а не только к мирному популизму или короткому пропагандистскому перемирию на время парада 9 мая", – говорится в сообщении.

Сибига подчеркнул, что Россия может продемонстрировать свою подлинную готовность к мирным переговорам, согласившись на реальное прекращение огня по крайней мере на 30 дней.

"Если Россия готова к 60- или 90-дневному прекращению огня. Мы тоже готовы <...> Когда замолчат пушки, можно будет начать переговоры – в любом формате, который принесет мир", – подытожил глава МИД.

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