Сибига: Украина готова к перемирию даже на 90 дней, после – к переговорам в любом формате

Глава МИД подчеркнул, что Украина в очередной раз подтверждает свою готовность к мирным переговорам в любом формате, если РФ прекратит огонь

Андрей Сибига (Фото: ЕРА/SERGEY DOLZHENKO)

Министр иностранных дел Андрей Сибига в очередной раз подчеркнул, что Украина готова поддержать переговоры о мире в любом формате при условии, что РФ согласится на длительное прекращение огня. Сообщение соответствующего содержания он опубликовал в X.

"Украина снова подтверждает свою готовность к мирным переговорам в любом формате, как только мы увидим, что Россия действительно готова к сложному пути к миру, а не только к мирному популизму или короткому пропагандистскому перемирию на время парада 9 мая", – говорится в сообщении.

Сибига подчеркнул, что Россия может продемонстрировать свою подлинную готовность к мирным переговорам, согласившись на реальное прекращение огня по крайней мере на 30 дней.

"Если Россия готова к 60- или 90-дневному прекращению огня. Мы тоже готовы <...> Когда замолчат пушки, можно будет начать переговоры – в любом формате, который принесет мир", – подытожил глава МИД.

19 апреля 2025 года Путин объявил "Пасхальное перемирие" на 30 часов. Президент Зеленский назвал это "очередной попыткой поиграть с жизнями", но согласился при реальном прекращении огня Россией.

После введения "Пасхального перемирия" Россия и дальше атаковала, но боев стало меньше. По всей Украине в это время не было воздушных тревог, а войска РФ инсценировали удары по временно оккупированному Донецку, чтобы обвинить Украину в нарушении перемирия.

28 апреля Путин объявил о "перемирии" на дни 80-летия Дня победы с 00:00 с 7 на 8 мая до 00:00 с 10 на 11 мая.