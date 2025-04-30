Сибига: Украина готова к перемирию даже на 90 дней, после – к переговорам в любом формате
Министр иностранных дел Андрей Сибига в очередной раз подчеркнул, что Украина готова поддержать переговоры о мире в любом формате при условии, что РФ согласится на длительное прекращение огня. Сообщение соответствующего содержания он опубликовал в X.
"Украина снова подтверждает свою готовность к мирным переговорам в любом формате, как только мы увидим, что Россия действительно готова к сложному пути к миру, а не только к мирному популизму или короткому пропагандистскому перемирию на время парада 9 мая", – говорится в сообщении.
Сибига подчеркнул, что Россия может продемонстрировать свою подлинную готовность к мирным переговорам, согласившись на реальное прекращение огня по крайней мере на 30 дней.
"Если Россия готова к 60- или 90-дневному прекращению огня. Мы тоже готовы <...> Когда замолчат пушки, можно будет начать переговоры – в любом формате, который принесет мир", – подытожил глава МИД.
- 19 апреля 2025 года Путин объявил "Пасхальное перемирие" на 30 часов. Президент Зеленский назвал это "очередной попыткой поиграть с жизнями", но согласился при реальном прекращении огня Россией.
- После введения "Пасхального перемирия" Россия и дальше атаковала, но боев стало меньше. По всей Украине в это время не было воздушных тревог, а войска РФ инсценировали удары по временно оккупированному Донецку, чтобы обвинить Украину в нарушении перемирия.
28 апреляПутин объявил о "перемирии" на дни 80-летия Дня победы с 00:00 с 7 на 8 мая до 00:00 с 10 на 11 мая.