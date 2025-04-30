Сибіга: Україна готова до перемир'я навіть на 90 днів, після – до переговорів у будь-якому форматі

Глава МЗС наголосив, що Україна вкотре підтверджує свою готовність до мирних переговорів у будь-якому форматі, якщо РФ припинить вогонь

Андрій Сибіга (Фото: ЕРА/SERGEY DOLZHENKO)

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга вкотре наголосив, що Україна готова підтримати переговори про мир у будь-якому форматі за умови, якщо РФ погодиться на тривале припинення вогню. Допис відповідного змісту він опублікував у X.

"Україна вкотре підтверджує свою готовність до мирних переговорів у будь-якому форматі, як тільки ми побачимо, що Росія дійсно готова до складного шляху до миру, а не лише до мирного популізму чи короткого пропагандистського перемир'я на час параду 9 травня", – йдеться у повідомленні.

Сибіга наголосив, що Росія може продемонструвати свою справжню готовність до мирних переговорів, погодившись на реальне припинення вогню принаймні на 30 днів.

"Якщо Росія готова до 60- або 90-денного припинення вогню. Ми теж готові <...> Коли замовкнуть гармати, можна буде розпочати переговори – у будь-якому форматі, який принесе мир", – підсумував глава МЗС.

19 квітня 2025 року Путін оголосив "Великоднє перемир'я" на 30 годин. Президент Зеленський назвав це "черговою спробою пограти з життями", але погодився за умови реального припинення вогню Росією.

Після введення "Великоднього перемир'я" Росія й надалі атакувала, але боїв поменшало. По всій Україні в цей час не було повітряних тривог, натомість війська РФ інсценували удари по тимчасово окупованому Донецьку, щоб звинуватити Україну в порушенні перемир'я.

28 квітня Путін оголосив про "перемир'я" на дні 80-ї річниці Дня перемоги з 00:00 з 7 на 8 травня до 00:00 з 10 на 11 травня.