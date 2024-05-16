Силам обороны удалось придать уверенности на направлении Волчанска – Зеленский

По словам главы государства, Россия пытается расширить войну и сопровождает это "неизменно пустыми словами о мире"

Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Российские обстрелы Харьковской области продолжаются, однако Силы обороны наносят контрудары российским войскам, и благодаря Вооруженным силам Украины удалось добавить уверенности направлению Волчанска. Об этом в вечернем обращении сказал президент Владимир Зеленский.

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Зеленский провел в Харькове заседание Ставки, во время которого обсудили все аспекты ситуации на Харьковщине – относительно боевых действий, защиты людей, позиций ВСУ, потребностей подразделений.

"Сейчас благодаря нашим Силам, нашим мерам удалось добавить уверенности направлению Волчанска. Но российские обстрелы не прекращаются, угрозы есть. Сегодня, в частности, был ранен руководитель администрации Волчанска. Наши контрударные действия продолжаются – продолжаются и в других районах в приграничье Харьковщины. И наших результатов в отражении штурмов, в уничтожении оккупанта должно стать больше", – сказал он.

По словам главы государства, Россия пытается расширить войну и сопровождает это "неизменно пустыми словами о мире".

"Мы должны принудить Россию к реальному, справедливому миру всеми средствами. Наша защита от штурмов и ударов при этом – она решающая. Были сегодня на Ставке также и доклады о дальнейших намерениях оккупанта – ко всем вариантам мы готовимся", – добавил президент.

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В ночь на 10 мая 2024 года россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.

16 мая в ОВА сообщили, что с начала суток на Харьковском направлении Силы обороны отразили четыре российские атаки, количество эвакуированных гражданских достигло 8779 человек.

Генштаб ВСУ отметил, что Силы обороны сорвали планы россиян максимально вклиниться и закрепиться в городской застройке Волчанска.

Вечером 16 мая стало известно, что ВСУ остановили активное продвижение российских оккупантов по территории Харьковской области, однако пока не удалось стабилизировать линию фронта.

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