Силам оборони вдалося додати впевненості на напрямку Вовчанська, попри обстріли – Зеленський

За словами глави держави, Росія намагається розширити війну і супроводжує це "незмінно пустими словами про мир"

Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Російські обстріли Харківської області продовжуються, однак Сили оборони завдають контрударів російським військам, і завдяки Збройним силам України вдалося додати впевненості напрямку Вовчанська. Про це у вечірньому зверненні сказав президент Володимир Зеленський.

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Зеленський провів у Харкові засідання Ставки під час якого обговорили всі аспекти ситуації на Харківщині – щодо бойових дій, захисту людей, позицій ЗСУ, потреб підрозділів.

"Зараз завдяки нашим Силам, нашим заходам вдалося додати впевненості напрямку Вовчанська. Але російські обстріли не припиняються, загрози є. Сьогодні, зокрема, був поранений керівник адміністрації Вовчанська. Наші контрударні дії тривають – тривають і в інших районах у прикордонні Харківщини. І наших результатів у відбитті штурмів, у знищенні окупанта має стати більше", — сказав він.

За словами глави держави, Росія намагається розширити війну і супроводжує це "незмінно пустими словами про мир".

"Ми повинні примусити Росію до реального, справедливого миру всіма засобами. Наш захист від штурмів та ударів при цьому – він вирішальний. Були сьогодні на Ставці також і доповіді щодо подальших намірів окупанта – до всіх варіантів ми готуємось", — додав президент.

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У ніч проти 10 травня 2024 року росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.

16 травня в ОВА повідомили, що від початку доби на Харківському напрямку Сили оборони відбили чотири російські атаки, кількість евакуйованих цивільних досягла 8779 осіб.

Генштаб ЗСУ зазначив, що Сили оборони зірвали плани росіян максимально вклинитися й закріпитися у міській забудові Вовчанська.

Ввечері 16 травня стало відомо, що ЗСУ зупинили активне просування російських окупантів територією Харківської області, проте поки не вдалося стабілізували лінію фронту.

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