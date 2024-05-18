Силы обороны оттесняют россиян в направлении Глубокого в 40 км от Харькова – Генштаб

По данным Генштаба, на Харьковском направлении враг не прекращает попытки прорвать оборону украинских войск

ВСУ. Иллюстративное изображение (Фото: Генштаб)

Силы обороны пытаются оттеснить российскую армию в направлении населенного пункта Глубокое в Харьковской области – оно находит примерно в 40 км от Харькова и в 10 км от границы с РФ. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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По данным Генштаба, на Харьковском направлении враг не прекращает попытки прорвать оборону украинских войск. С начала суток российская армия дважды атаковали позиции ВСУ в направлениях населенных пунктов Липцы и Волчанск, успеха не имели.

"Наши защитники пытаются оттеснить врага в направлении населенного пункта Глубокое", – говорится в сообщении.

Карта: Deepstate

За минувшие сутки на Харьковском направлении противник потерял до 200 человек и 42 единицы военной техники. С начала этих суток потери России составляют 19 человек живой силы и 10 единиц военной техники.

По словам президента Владимира Зеленского, у России нет сил для широкомасштабного наступления на столицу, как это было в начале полномасштабного вторжения. В то же время он считает, что восточные территории и Харьков являются главными целями армии РФ.

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13 мая Зеленский сообщил, что фиксируется активность захватчиков против Сумщины и Черниговщины – диверсионные группы и обстрелы, Украина отвечает им огнем.

14 мая начальник ГУР заявил, что ожидает от россиян наступления в Сумской области. В тот же день он сообщил, что российские оккупационные войска "изначально" планировали в Сумской области наступление, подобное тому, которое они сейчас реализуют в Харьковской области.

17 мая президент заявил, что россияне не дошли до бетонной линии укреплений в Харьковской области, сейчас они примерно на первой линии. Также он отметил, что перетин россиянами границы в Харьковской области связан с тем, что Украине не хватает средств противовоздушной обороны – россияне атакуют с расстояния.

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