Сили оборони відтісняють росіян у напрямку Глибокого за 40 км від Харкова – Генштаб

За даними Генштабу, на Харківському напрямку ворог не припиняє спроби прорвати оборону українських військ

ЗСУ. Ілюстративне зображення (Фото: Генштаб)

Сили оборони намагаються відтіснити російську армію у напрямку населеного пункту Глибоке у Харківській області – воно знаходить приблизно за 40 км від Харкова та за 10 км від кордону з РФ. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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За даними Генштабу, на Харківському напрямку ворог не припиняє спроби прорвати оборону українських військ. З початку доби російська армія двічі атакували позиції ЗСУ в напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ, успіху не мали.

"Наші захисники намагаються відтіснити ворога в напрямку населеного пункту Глибоке", – йдеться у повідомленні.

Мапа: Deepstate

За минулу добу на Харківському напрямку противник втратив до 200 осіб та 42 одиниці військової техніки. З початку цієї доби втрати Росії складають 19 осіб живої сили та 10 одиниць військової техніки.

За словами президента Володимира Зеленського, Росія не має сил для широкомасштабного наступу на столицю, як це було на початку повномасштабного вторгнення. Водночас він вважає, що східні території та Харків нині є головними цілями армії РФ.

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13 травня Зеленський повідомив, що фіксується активність загарбників проти Сумщини та Чернігівщини – диверсійні групи та обстріли, натомість Україна відповідає їм вогнем.

14 травня начальник ГУР заявив, що очікує від росіян наступу у Сумській області. Того ж дня він повідомив, що російські окупаційні війська "із самого початку" планували у Сумській області наступ, подібний до того, який вони зараз реалізують у Харківській області.

17 травня президент заявив, що росіяни не дійшли до бетонної лінії укріплень у Харківській області, зараз вони приблизно на першій лінії. Також він зазначив, що перетин росіянами кордону у Харківській області пов'язаний з тим, що Україні не вистачає засобів протиповітряної оборони – росіяни натомість атакують з відстані.

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