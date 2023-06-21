Силы обороны уничтожили российских десантников, которые ехали в Клещеевку на ротацию – ВСУ

Силы обороны уничтожили российских десантников, которые направлялись на ротацию в Клещеевку под Бахмутом. Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев в эфире телемарафона.

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"Украинские воины во время наступления эффективно уничтожают российский десант", – сказал Ковалев.

По информации Генштаба ВСУ, подразделения из состава оккупационной 83-й десантно-штурмовой бригады воздушно-десантных войск Российской Федерации получили задание на выдвижение в район Клещеевки Донецкой области для того, чтобы поменять на позициях оккупантов из 31-й десантно-штурмовой бригады, которые понесли значительные потери в боях с Силами обороны Украины.

"Во время перехода оккупантов на первую линию обороны украинские воины нанесли им огневое поражение, в результате чего многие оккупанты погибли или были ранены. Раненых российских десантников при помощи вертолетов эвакуировали в Ростов-на-Дону. Из-за недостатка мест оккупантов переместили в грузовые автомобили и вывезли в Новочеркасск, где лечебные учреждения тоже переполнены", – рассказал Ковалев.

Утром военные заявили, что враг наступает в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, за сутки было 40 боевых столкновений.

Силы обороны наступают на Мелитополь и Бердянск, имеют частичный успех под Лиманом.

За сутки 20 июня Силы обороны ликвидировали 540 российских оккупантов, сожгли 32 артиллерийских системы и 21 боевую машину пехоты.

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