Сили оборони знищили російських десантників, які їхали до Кліщіївки на ротацію – ЗСУ

Сили оборони знищили російських десантників, які прямували на ротацію до Кліщіївки під Бахмутом. Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.

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"Українські воїни під час наступу ефективно знищують російський десант", – сказав Ковальов.

За інформацією Генштабу ЗСУ, підрозділи зі складу окупаційної 83-ї десантно-штурмової бригади повітряно-десантних військ Російської Федерації отримали завдання на висування в район Кліщіївки Донецької області для того, щоб поміняти на позиціях окупантів з 31-ї десантно-штурмової бригади, які зазнали значних втрат у боях із Силами оборони України.

"Під час переходу окупантів на першу лінію оборони українські воїни завдали їм вогневого ураження, внаслідок чого багато окупантів загинули або були поранені. Поранених російських десантників за допомогою гелікоптерів евакуювали в Ростов-на-Дону. Через нестачу місць окупантів перемістили до вантажних автомобілів та вивезли до Новочеркаська, де лікувальні заклади теж переповнені", – розповів Ковальов.

Вранці військові заявили, що ворог наступає у районах Кремінної, Бахмута, Авдіївки, за добу було 40 бойових зіткнень.

Сили оборони наступають на Мелітополь та Бердянськ, мають частковий успіх під Лиманом.

За добу 20 червня Сили оборони ліквідували 540 російських окупантів, спалили 32 артилерійські системи та 21 бойову машину піхоти.

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