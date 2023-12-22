Синегубов заявил о планах усиления ПВО в Харькове. Не стал отвечать, будет ли это Patriot

Синегубов не стал отвечать на вопрос, будет ли противовоздушная оборона Харькова усилена системой Patriot

Олег Синегубов (Фото: скриншот с видео)

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что президент Владимир Зеленский поручил военным усилить противовоздушную оборону области. Об этом он сообщил во время общения с местными журналистами, цитирует его "Думка".

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По его словам, на позапрошлом совещании в Харькове глава государства поставил задачу усилить ПВО области.

Отмечается, что Синегубов не стал комментировать слова Зеленского о том, что зимой Украина будет прикрыта дополнительными системами Patriot, которые способны сбивать баллистические ракеты.

"Несколько, не буду говорить количество, систем Patriot будут в Украине защищать наше государство зимой. Это важно. Обещал не говорить количество, пока не будут защищать, но хочу поблагодарить партнеров. И Patriot, и NASAMS, мощный новый пакет, и это важно", — говорил президент на ежегодной пресс-конференции.