Синегубов заявил о планах усиления ПВО в Харькове. Не стал отвечать, будет ли это Patriot
Олег Синегубов (Фото: скриншот с видео)

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что президент Владимир Зеленский поручил военным усилить противовоздушную оборону области. Об этом он сообщил во время общения с местными журналистами, цитирует его "Думка".

По его словам, на позапрошлом совещании в Харькове глава государства поставил задачу усилить ПВО области.

Отмечается, что Синегубов не стал комментировать слова Зеленского о том, что зимой Украина будет прикрыта дополнительными системами Patriot, которые способны сбивать баллистические ракеты. 

"Несколько, не буду говорить количество, систем Patriot будут в Украине защищать наше государство зимой. Это важно. Обещал не говорить количество, пока не будут защищать, но хочу поблагодарить партнеров. И Patriot, и NASAMS, мощный новый пакет, и это важно", — говорил президент на ежегодной пресс-конференции.

Россияне периодически наносят удары по Харькову и области ракетами типа С-300, которые летят по баллистической траектории. Большинство зенитно-ракетных комплексов, которые находятся на вооружении Сил обороны, не способны перехватывать подобные цели.
  • 13 ноября 2023 года посол Германии в Украине Егер заявил, что для защиты от российских атак зимой 2023-2024 годов страна получит еще две системы IRIS-Т до конца года.
  • 14 декабря Германия передала Украине вторую систему противовоздушной обороны Patriot.
  • Япония снимет запрет на продажу ракет для Patriot. WP пишет, что их могут передать Украине. 

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