Синегубов заявил о планах усиления ПВО в Харькове. Не стал отвечать, будет ли это Patriot
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что президент Владимир Зеленский поручил военным усилить противовоздушную оборону области. Об этом он сообщил во время общения с местными журналистами, цитирует его "Думка".
По его словам, на позапрошлом совещании в Харькове глава государства поставил задачу усилить ПВО области.
Отмечается, что Синегубов не стал комментировать слова Зеленского о том, что зимой Украина будет прикрыта дополнительными системами Patriot, которые способны сбивать баллистические ракеты.
"Несколько, не буду говорить количество, систем Patriot будут в Украине защищать наше государство зимой. Это важно. Обещал не говорить количество, пока не будут защищать, но хочу поблагодарить партнеров. И Patriot, и NASAMS, мощный новый пакет, и это важно", — говорил президент на ежегодной пресс-конференции.
- 13 ноября 2023 года посол Германии в Украине Егер заявил, что для защиты от российских атак зимой 2023-2024 годов страна получит еще две системы IRIS-Т до конца года.
- 14 декабря Германия передала Украине вторую систему противовоздушной обороны Patriot.
- Япония снимет запрет на продажу ракет для Patriot. WP пишет, что их могут передать Украине.
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