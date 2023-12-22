Синєгубов заявив про плани посилення ППО в Харкові. Не став відповідати, чи буде це Patriot

Синєгубов не став відповідати на питання, чи буде протиповітряна оборона Харкова посилена системою Patriot

Олег Синєгубов (Фото: скриншот із відео)

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що президент Володимир Зеленський доручив військовим посилити протиповітряну оборону області. Про це він повідомив під час спілкування з місцевими журналістами, цитує його Думка.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, на позаминулій нараді у Харкові глава держави поставив завдання посилити ППО області.

Зазначається, що Синєгубов не коментував слова Зеленського про те, що взимку Україна буде прикрита додатковими системами Patriot, які здатні збивати балістичні ракети.

"Декілька, не говоритиму кількість, систем Patriot в Україні захищатимуть нашу державу взимку. Це важливо. Обіцяв не говорити кількість, поки не захищатимуть, але хочу подякувати партнерам. І Patriot, і NASAMS, потужний новий пакет, і це важливо", – говорив президент на щорічній пресконференції.

Росіяни періодично завдають ударів по Харкову та області ракетами типу С-300, які летять балістичною траєкторією. Більшість зенітно-ракетних комплексів, що перебувають на озброєнні сил оборони, не здатні перехоплювати подібні цілі.

13 листопада 2023 року посол Німеччини в Україні Єґер заявив, що для захисту від російських атак взимку 2023-2024 років країна отримає ще дві системи IRIS-Т до кінця року.

14 грудня Німеччина передала Україні другу систему протиповітряної оборони Patriot.

Японія зніме заборону продажу ракет для Patriot. WP пише, що їх можуть передати Україні.

Читайте також: Patriot себе показав: вже збито 15 "кинджалів" і десятки інших ракет – Ігнат