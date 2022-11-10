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Sky News сообщил, что Иран получил от РФ образцы оружия Запада. МИД: Угроза всему миру

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2022, 16:23
Sky News сообщил, что Иран получил от РФ образцы оружия Запада. МИД: Угроза всему миру - Фото
Владимир Путин и аятолла Али Хаменеи (Фото: EPA)

Британский канал Sky News сообщил со ссылкой на анонимные источники о том, что Иран получил от России образцы западных вооружений в обмен на поставки дронов. Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко назвал сотрудничество Москвы и Тегерана "угрозой для всего мира".

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В Sky News со ссылкой на источники в правительстве сообщили, что Россия передала Ирану образцы вооружений, которые якобы предусматривались как военная помощь Украине, в обмен на дроны-камикадзе. 

Николенко заявил, что все оружие, которое поступает в Украину, находится под полным контролем правительства и западных партнеров. 

По его словам, Украина продолжает обнаруживать факты передачи Тегераном иранского оружия России, которая использует его для войны против Украины. Также он обратил внимание, что Иран наращивает производство собственных вооружений, которые могут быть использованы против третьих стран на Ближнем Востоке. 

"Мы должны смотреть правде в глаза: военное сотрудничество РФ и Ирана сейчас угрожает не только безопасности Украины, но и миру и безопасности в мире. Критически важно, чтобы международное сообщество максимально активизировало усилия с целью нейтрализации деструктивного взаимодействия России и Ирана в военной сфере", — написал дипломат.

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Дмитро Гриниченко
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Россия война Иран МИД Украины олег николенко
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