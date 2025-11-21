Sky News: Зеленский и Трамп созвонятся на следующей неделе на фоне слухов о мирном плане
Яна Порохня
Редактор новостей LIGA.net
Президент Украины Владимир Зеленский и его коллега Дональд Трамп на следующей неделе проведут телефонный разговор. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на неназванных собеседников.
О звонке стало известно после того, как Зеленский выразил желание обсудить мирный план по окончанию полномасштабной войны с президентом США. Ожидается, что перед беседой у президента состоится консультация с лидерами Великобритании, Франции, Италии и Германии.
По словам неназванных собеседников, мирный план, разработанный США, подвергся критике со стороны европейских чиновников на встрече министров иностранных дел Евросоюза 20 ноября в Брюсселе.
Особенно резкие возражения якобы прозвучали от Польши, Италии, Франции, Литвы и Германии.
- 20 ноября NBC News сообщил, что Трамп одобрил новый 28-пунктный план завершения войны России против Украины. Он предусматривает отказ Украины от Донбасса и части вооружения, а также сокращение численности ВСУ до 600 000 и другие уступки.
- В тот же день Зеленский официально получил от США проект нового мирного плана. Сказал, что Киев и Вашингтон будут работать над пунктами документа для "достойного окончания" войны РФ против Украины.
- Как сообщила WSJ, Европа разрабатывает альтернативный мирный план завершения войны России против Украины с более выгодными условиями для Киева.
- Со всеми 28 пунктами американского плана можно ознакомиться здесь.
Комментарии (0)