Sky News: Зеленский и Трамп созвонятся на следующей неделе на фоне слухов о мирном плане

Перед беседой с Трампом украинский лидер проведет консультацию с представителями Великобритании, Франции, Италии и Германии

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: EPA/SHAWN THEW)

Президент Украины Владимир Зеленский и его коллега Дональд Трамп на следующей неделе проведут телефонный разговор. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на неназванных собеседников.

О звонке стало известно после того, как Зеленский выразил желание обсудить мирный план по окончанию полномасштабной войны с президентом США. Ожидается, что перед беседой у президента состоится консультация с лидерами Великобритании, Франции, Италии и Германии.

По словам неназванных собеседников, мирный план, разработанный США, подвергся критике со стороны европейских чиновников на встрече министров иностранных дел Евросоюза 20 ноября в Брюсселе.

Особенно резкие возражения якобы прозвучали от Польши, Италии, Франции, Литвы и Германии.