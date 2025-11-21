Sky News: Зеленський і Трамп поспілкуються телефоном наступного тижня на тлі чуток про мирний план
Яна Порохня
Редакторка новин LIGA.net
Президент України Володимир Зеленський і його колега Дональд Трамп наступного тижня проведуть телефонну розмову. Про це повідомляє Sky News із посиланням на неназваних співрозмовників.
Про дзвінок стало відомо після того, як Зеленський висловив бажання обговорити мирний план із закінчення повномасштабної війни з президентом США. Очікується, що перед бесідою у президента відбудеться консультація з лідерами Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини.
За словами неназваних співрозмовників, мирний план, розроблений США, зазнав критики з боку європейських чиновників на зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу 20 листопада в Брюсселі.
Особливо різкі заперечення нібито прозвучали від Польщі, Італії, Франції, Литви та Німеччини.
- 20 листопада NBC News повідомив, що Трамп схвалив новий 28-пунктний план завершення війни Росії проти України. Він передбачає відмову України від Донбасу і частини озброєння, а також скорочення чисельності ЗСУ до 600 000 та інші поступки.
- Того ж дня Зеленський офіційно отримав від США проєкт нового мирного плану. Сказав, що Київ і Вашингтон працюватимуть над пунктами документа для "гідного закінчення" війни РФ проти України.
- Як повідомила WSJ, Європа розробляє альтернативний мирний план завершення війни Росії проти України з більш вигідними умовами для Києва.
- З усіма 28 пунктами американського плану можна ознайомитися тут.
