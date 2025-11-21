Sky News: Зеленський і Трамп поспілкуються телефоном наступного тижня на тлі чуток про мирний план

Перед бесідою з Трампом український лідер проведе консультацію з представниками Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини

Дональд Трамп та Володимир Зеленський (Фото: EPA/SHAWN THEW)

Президент України Володимир Зеленський і його колега Дональд Трамп наступного тижня проведуть телефонну розмову. Про це повідомляє Sky News із посиланням на неназваних співрозмовників.

Про дзвінок стало відомо після того, як Зеленський висловив бажання обговорити мирний план із закінчення повномасштабної війни з президентом США. Очікується, що перед бесідою у президента відбудеться консультація з лідерами Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини.

За словами неназваних співрозмовників, мирний план, розроблений США, зазнав критики з боку європейських чиновників на зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу 20 листопада в Брюсселі.

Особливо різкі заперечення нібито прозвучали від Польщі, Італії, Франції, Литви та Німеччини.