UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Следователи не обнаружили остатки второй ракеты в Пшеводове – Дуда

Цей матеріал також доступний українською
25.11.2022, 20:36
Следователи не обнаружили остатки второй ракеты в Пшеводове – Дуда - Фото
Анджей Дуда (Фото: EPA)

В Польше продолжается расследование инцидента с падением на ее территории ракеты, которое привело к гибели двух человек. Следователи обнаружили остатки только одной ракеты. Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда, передает Польское радио.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Дуда заявил, что продолжаются лабораторные исследования в связи со взрывом ракеты в Пшеводове.

В ходе расследования установлено, что в результате массированного обстрела Украины Россией на территории Польши разорвалась ракета украинской противоракетной обороны, сообщил польский президент.

"Следствие продолжается, на месте все следственные действия уже завершились, сейчас проводятся лабораторные исследования. Никакие новые выводы не меняют того, что я говорил раньше. Все ждем выводов экспертов и никоим образом в процесс не вмешиваемся", – отметил Дуда.

Президент Польши добавил, что взорвались две ракеты – одна в Польше, вторая – в Украине.

"Знаю, что сначала была информация о двух ракетах. После следственных действий остатки второй ракеты на территории Польши не обнаружены. Вторая ракета стопроцентно была, только не упала на территорию Польши, а на территорию Украины", – пояснил Дуда.

Президент Польши в очередной раз подчеркнул, что "это был трагический случай, который произошел по вине России".

СПРАВКА. 15 ноября 2022 года РФ ударила множеством ракет по Украине, около 70% из них сбила ПВО. Попали по селу Пшеводув в Польше недалеко от границы: там погибли два человека. Сначала сообщалось о падении двух ракет, потом – одной. Варшава ведет расследование, Украина некоторое время не могла к нему присоединиться, но в итоге эксперты ВСУ также туда поехали. ПольшаСША и НАТО полагают, что там, вероятно, упала ракета ПВО Украины. Украина предварительно не согласна, хочет расследования.

Читайте также: Дуда об Украине и Польше после ракетного инцидента: Между нами нет кризиса доверия

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война польша ракетный удар анджей дуда инцидент пшеводув
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 