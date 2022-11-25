Следователи не обнаружили остатки второй ракеты в Пшеводове – Дуда

В Польше продолжается расследование инцидента с падением на ее территории ракеты, которое привело к гибели двух человек. Следователи обнаружили остатки только одной ракеты. Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда, передает Польское радио.

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Дуда заявил, что продолжаются лабораторные исследования в связи со взрывом ракеты в Пшеводове.

В ходе расследования установлено, что в результате массированного обстрела Украины Россией на территории Польши разорвалась ракета украинской противоракетной обороны, сообщил польский президент.

"Следствие продолжается, на месте все следственные действия уже завершились, сейчас проводятся лабораторные исследования. Никакие новые выводы не меняют того, что я говорил раньше. Все ждем выводов экспертов и никоим образом в процесс не вмешиваемся", – отметил Дуда.

Президент Польши добавил, что взорвались две ракеты – одна в Польше, вторая – в Украине.

"Знаю, что сначала была информация о двух ракетах. После следственных действий остатки второй ракеты на территории Польши не обнаружены. Вторая ракета стопроцентно была, только не упала на территорию Польши, а на территорию Украины", – пояснил Дуда.

Президент Польши в очередной раз подчеркнул, что "это был трагический случай, который произошел по вине России".

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Наталія Медведєва

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