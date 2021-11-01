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Смерть Полякова. Скороход вызвали на повторный допрос после заявления об "убийстве" – Енин

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2021, 19:38
Смерть Полякова. Скороход вызвали на повторный допрос после заявления об
Евгений Енин (Скриншот видео Youtube/Украина 24)

Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин заявил, что нардепа группы За будущее Анну Скороход вызвали на повторный допрос после ее недавнего заявления о том, что нардепа Антона Полякова якобы могли убить путем удушения. В эфире канала Украина 24 Енин сказал, что эта версия "не выдерживает никакой критики", и полиция опубликует хронометраж последних часов жизни умершего нардепа.

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Енин опроверг слова Скороход о том, что ее не допрашивали после смерти народного депутата Антона Полякова – по словам замминистра, она была допрошена в тот же день. А с учетом последних обстоятельств, как сообщил Енин, Скороход вызвали на повторный допрос, который проходит прямо сейчас.

Комментируя заявление Скороход о том, что Полякова якобы задушили, и медики пытались реанимировать его, когда тот уже был мертв, Енин сказал, что такая версия "не выдерживает никакой критики". Он подчеркнул, что есть полная запись последних минут жизни нардепа, на которой видно – нардеп хоть и был в беспомощном состоянии, но был жив. Замминистра добавил, что след на шее Полякова остался от его золотой цепочки.

По словам замминистра, на фоне подобных заявлений о якобы убийстве нардепа Нацполиция в ближайшее время опубликует более детальную информацию чуть ли не с хронометражем последних часов жизни Полякова.

Замглавы МВД отметил, что экспертизы подтвердили содержание наркотических веществ в организме Полякова, и теперь предстоит выяснить, добровольно ли он их принял.

  • Поляков умер в ночь на 8 октября в Днепровском районе Киева. Нардепу стало плохо в такси, его пытались реанимировать врачи скорой помощи, но констатировали смерть.
  • Полиция озвучила версии и обстоятельства смерти депутата Полякова – отравление или болезнь.
  • 10 октября стало известно, что в крови погибшего был обнаружен метадон. Позже в МВД уточнили, что это был "уличный метадон" – смесь метадона с димедролом, которую он не мог купить в аптеке. 
  • Таксист, в машине которого ехал в ночь смерти Поляков, изменил показания. Депутат не был его случайным пассажиром, заявили в МВД.
  • После смерти нардепа стало известно, что они со Скороход жили вместе. Вчера Скороход заявила, что Поляков был убит. По ее словам, Поляков никогда не употреблял наркотики, а на его шее якобы были следы от удушения.

Смотрите также: Появилось видео последних минут жизни нардепа Полякова

Оксана Житнюк
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евгений енин Анна Скороход антон поляков Слуга народу
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