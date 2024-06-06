Сообщал РФ данные об обороне Волчанска, которые нужны для нападения: СБУ задержала жителя

Правоохранители заявили, что он отслеживал точное время и направления полетов ударных вертолетов ВСУ

Волчанск (Фото: прокуратура)

Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в помощи российским войскам в попытке наступления на север Харьковской области. Правоохранители утверждают, что подозреваемый житель Волчанска следил за вертолетами, прикрывавшими пехоту Сил обороны, а также за расположением артиллерии. Об этом сообщили прессслужбы Харьковской областной прокуратуры и Службы безопасности Украины .

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Мужчину подозревают в незаконном распространении информации о перемещении и расположении Вооруженных Сил Украины, совершенном в условиях военного положения.

Правоохранители заявили, что он отслеживал точное время и направления полетов ударных вертолетов ВСУ, которые с воздуха прикрывают сухопутные подразделения Сил обороны. Также по данным следствия, его интересовали боевые позиции украинской аэроразведки и тяжелой артиллерии, которые держат под огневым контролем штурмовые группы оккупантов.

Фото: Telegram

По данным правоохранителей, разведданные нужны были рашистам для новых попыток захвата города и дальнейшего продвижения на Харьковском направлении.

Также мужчина якобы фиксировал последствия российских обстрелов по объектам гражданской инфраструктуры, выведывая точные места попаданий.

По данным СБУ, задержанный имеет пророссийские взгляды, военная разведка РФ связалась с ним в 2023 году. Если его вина будет доказана – грозит до восьми лет лишения свободы.

Российское наступление на Харьковщине продолжается с 10 мая. Россияне взимают резервы, но увязли в уличных боях за Волчанск.

По состоянию на 2 июня Украина контролировала около 70% Волчанска.

4 июня в ВСУ сообщили, что российская армия в Харьковском направлении перешла к тактике поражения украинских позиций огнем артиллерии и ударами КАБ. 5 июня Нацгвардия сообщила, что для поддержки штурмов Россия перемещает на границу с Украиной новые подразделения, в том числе мотострелковые.

5 июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил районы активных боевых действий в Харьковском и Купянском направлениях, а также рассказал об актуальной оперативной ситуации – остается сложной, но есть возможность изменить ее в пользу Украины.

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