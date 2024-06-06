Передавав РФ дані про оборону Вовчанська, яку ворог потребував для наступу: СБУ затримала місцевого

Правоохоронці заявили, що він відстежував точний час та напрямки польотів ударних гелікоптерів ЗСУ

Вовчанськ (Фото: прокуратура)

Правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у допомозі російським військам у спробі наступу на північ Харківської області. Правоохоронці стверджують, що підозрюваний житель Вовчанська стежив за гелікоптерами, які прикривали піхоту Сил оборони, а також за розташуванням артилерії. Про це повідомили пресслужби Харківської обласної прокуратури та Служби безпеки України.

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Чоловіка підозрюють у незаконному поширенні інформації про переміщення та розташування Збройних Сил України, вчиненому в умовах воєнного стану.

Правоохоронці заявили, що він відстежував точний час та напрямки польотів ударних гелікоптерів ЗСУ, які з повітря прикривають сухопутні підрозділи Сил оборони. Також за даними слідства, його цікавили бойові позиції української аеророзвідки та важкої артилерії, які тримають під вогневим контролем штурмові групи окупантів.

Фото: Telegram

За даними правоохоронців, розвіддані потрібні були рашистам для нових спроб захоплення міста та подальшого просування на Харківському напрямку.

Також чоловік начебто фіксував наслідки російських обстрілів по об’єктах цивільної інфраструктури, вивідуючи точні місця влучань.

За даними СБУ, затриманий має проросійські погляди, воєнна розвідка РФ зв'язалася з ним у 2023 році. Якщо його вину буде доведено - загрожує до восьми років позбавлення волі.

Російський наступ на Харківщині триває із 10 травня. Росіяни стягують резерви, але завʼязли у вуличних боях за Вовчанськ.

Станом на 2 червня Україна контролювала близько 70% Вовчанська.

4 червня у ЗСУ повідомили, що російська армія на Харківському напрямку перейшла до тактики ураження українських позицій вогнем артилерії та ударами КАБ. 5 червня Нацгвардія повідомила, що для підтримки штурмів Росія переміщує на кордон з Україною нові підрозділи, зокрема мотострілецькі.

5 червня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав райони активних бойових дій на Харківському та Куп'янському напрямках, а також розповів про актуальну оперативну ситуацію – залишається складною, але є можливість змінити її на користь України.

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