Сопредседатель Евросовета по международным отношениям: В итоге Путин потеряет и Кремль

Бывший министр иностранных дел Швеции, сопредседатель Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Карл Бильдт считает, что серия поражений российских войск в войне против Украины приведет к потере власти российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом он написал в Twitter.

Бильдт опубликовал фото из освобожденного Херсона с флагами Украины и Евросоюза и написал: "Херсон прямо сейчас – картина, которой, по словам Владимира Путина, никогда не будет. Это его третье крупное поражение в этой войне – Киев, Харьков и теперь Херсон. В конце концов он потеряет и Кремль".

Kherson right now – a picture Vladimir Putin said would never happen. It’s his third major defeat in this war – Kyiv, Kharkiv and now Kherson. At the end, he will lose the Kremlin as well. pic.twitter.com/05MOjHHA0k