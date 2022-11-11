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Сопредседатель Евросовета по международным отношениям: В итоге Путин потеряет и Кремль

Цей матеріал також доступний українською
11.11.2022, 16:34
Сопредседатель Евросовета по международным отношениям: В итоге Путин потеряет и Кремль - Фото
Владимир Путин (фото - AP Photo, Alexander Zemlianichenko)

Бывший министр иностранных дел Швеции, сопредседатель Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Карл Бильдт считает, что серия поражений российских войск в войне против Украины приведет к потере власти российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом он написал в Twitter.

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Бильдт опубликовал фото из освобожденного Херсона с флагами Украины и Евросоюза и написал: "Херсон прямо сейчас – картина, которой, по словам Владимира Путина, никогда не будет. Это его третье крупное поражение в этой войне – Киев, Харьков и теперь Херсон. В конце концов он потеряет и Кремль".

СПРАВКА. ECFR – общеевропейский неправительственный аналитический центр с офисами в семи европейских столицах. Он проводит исследования европейской внешней и политики безопасности и предоставляет пространство для встреч лиц, принимающих решения, и активистов для обмена идеями.
  • 9 ноября 2022 года в МО РФ заявили о якобы отводе оккупационных войск из Херсона на левый берег Днепра. В Киеве заявили, что  не видят признаков того, что РФ покидает город без боя.
  • Президент Зеленский заявил, что "никто ниоткуда просто так не уходит, враг не делает нам подарков".
  • В полдень 10 ноября Генштаб заявил – "не опровергаем и не подтверждаем отвод российских оккупационных войск".
  • Вечером 10 ноября появилась лавина неподтвержденных сообщений о массовом бегстве оккупационного контингента через Днепр на левый берег.
  • Сегодня Минобороны РФ заявило, что "все российские военнослужащие" в Херсонской области переправились на левый берег Днепра.
  • Главное управление разведки Минобороны сообщило, что Херсон возвращается под контроль Вооруженных Сил Украины, части которых уже заходят в город.
Вадим Ребрина
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война владимир путин Херсон карл бильдт
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