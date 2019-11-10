Советник Трампа: Не обещаем вечную военную помощь Украине

Роберт О’Брайен (скриншот видео Fox Business)

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил, что США не может обещать Украине вечные поставки военной помощи, поскольку надеется, что Киев решит конфликт с Кремлем мирным путем. Об этом он сказал в эфире CBS News.

"Надеюсь, что между Россией и Украиной может быть мирный договор. Поэтому я не могу обещать, что США всегда будут делать это (оказывать военную помощь, - ред.). Сейчас мы готовы. Мы первая администрация, которая направила Украине вооружение, думаю, что это очень важно", - рассказал О'Брайен.

Справка. В начале сентября СМИ США написали, что Трамп хотел вынудить президента Зеленского помочь ему с гонкой-2020 через расследование против сына Байдена Хантера, который якобы связан с коррупцией в газовой компании из Украины. Некоторые чиновники увязали заморозку помощи Украине именно с этим. LIGA.net вела хронику "Украиногейта". Демократы добиваются импичмента Трампа. Эта запутанная история - максимально доступно.

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