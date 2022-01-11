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Спецслужбы приказали узбекским журналистам меньше писать о Казахстане – Радио Свобода

Цей матеріал також доступний українською
11.01.2022, 18:38
Спецслужбы приказали узбекским журналистам меньше писать о Казахстане – Радио Свобода - Фото
Протесты в Казахстане (Фото – EPA)

В Узбекистане журналистам и блогерам приказали меньше освещать массовые протесты в Казахстане: многих вызвали на "беседу" в органы внутренних дел. Об этом сообщает узбекская служба Радио Свобода.

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Один из журналистов сообщил, что о "казахском бунте" разрешили писать только "придворным блогерам и тем, кто получил специальное разрешение".

"Нам запретили показывать видео, снятое в Алматы. Сказали, что тем самым мы призываем народ к бунту", – заявил он.

Журналиста вызвали на "беседу" в правоохранительные органы и запретили писать о протестах.

Один из блогеров на условиях анонимности рассказал изданию, что запрет на освещение событий в Казахстане наложила Служба государственной безопасности (СГБ) Узбекистана.

"Это неофициальный приказ. Я разместил на своих каналах 2-3 видеоролика о мародерстве в Казахстане. От нас потребовали не говорить, не показывать и не обсуждать события в Казахстане", – отметил он.

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Блогеры пожаловались, что им поступали угрозы от анонимных профилей за посты и комментарии в социальных сетях.

Одного из них вызывали в органы внутренних дел из-за поста в соцсети "Когда же проснутся узбеки?!". Его "убедительно попросили не писать о казахах".

Александр Матвиенко
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протест журналисты казахстан узбекистан блогеры
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