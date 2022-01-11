Спецслужбы приказали узбекским журналистам меньше писать о Казахстане – Радио Свобода
В Узбекистане журналистам и блогерам приказали меньше освещать массовые протесты в Казахстане: многих вызвали на "беседу" в органы внутренних дел. Об этом сообщает узбекская служба Радио Свобода.
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Один из журналистов сообщил, что о "казахском бунте" разрешили писать только "придворным блогерам и тем, кто получил специальное разрешение".
"Нам запретили показывать видео, снятое в Алматы. Сказали, что тем самым мы призываем народ к бунту", – заявил он.
Журналиста вызвали на "беседу" в правоохранительные органы и запретили писать о протестах.
Один из блогеров на условиях анонимности рассказал изданию, что запрет на освещение событий в Казахстане наложила Служба государственной безопасности (СГБ) Узбекистана.
"Это неофициальный приказ. Я разместил на своих каналах 2-3 видеоролика о мародерстве в Казахстане. От нас потребовали не говорить, не показывать и не обсуждать события в Казахстане", – отметил он.
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Блогеры пожаловались, что им поступали угрозы от анонимных профилей за посты и комментарии в социальных сетях.
Одного из них вызывали в органы внутренних дел из-за поста в соцсети "Когда же проснутся узбеки?!". Его "убедительно попросили не писать о казахах".
- 2 января 2022 года в Казахстане начались протесты. Демонстранты требовали снизить цены на сжиженный газ, затем – отставки правительства и ухода из политики первого президента Назарбаева.
- Действующий президент Токаев отправил правительство в отставку и сместил Назарбаева с должности главы Совбеза Казахстана, но протесты продолжились и усилились.
- Токаев обратился за "помощью" в ОДКБ. Россия начала перебрасывать десантников. У Токаева уверяют, что ОДКБ якобы не участвует в боевых операциях. Есть официальные сообщения МВД о десятках убитых и раненых протестующих.
- 11 января Токаев заявил, что войска российского блока ОДКБ из Казахстана начнут выводить через два дня, процесс займет не более 10 дней.
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