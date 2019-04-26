Спикер штаба Зеленского о языковом законе: Не все так однозначно

Дмитрий Разумков (скриншот из видеозаписи)

В штабе у избранного президента Владимира Зеленского с подозрением отностятся к проголосованному вчера Верховной Радой закону о государственном языке из-за большого количества правок к тексту документа. "Значит, не все так однозначно", сказал в эфире программа Право на владу на канале 1+1 политконсультант Зеленского Дмитрий Разумков.

"К сожалению, закон о языке стал одним из механизмов избирательной кампании: мы прекрасно помним, у кого висели лозунги на бордах, и правильнее было бы убрать любую политику из этого процесса, рассматривать и принимать этот закон, например, в 2015 или 2016 году. Сегодня тогда бы никто не смог сказать, что здесь есть политика и часть избирательных технологий", - сказал спикер штаба Зеленского.

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Разумков также отметил, что к документу было более 2000 правок, и потому, считает он, "говорить об окончательном варианте закона пока тяжело, пока он не будет подписан президентом и не станет достоянием общественности".

"Это показывает то, что и в самой Раде <...> нет консенсуса по многим аспектам, потому что, когда в закон вносится такое количество правок, ну, значит, не все там так однозначно", - говорит он.

В ответ речь штабиста Зеленского глава комитета Рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий предложил передать ему текст законопроекта и все обсудить с Зеленским. Нардеп объяснил, что закон не приняли в 2015-2016 годах и проголосовали в Раде только сейчас не под избирательную кампанию президента Петра Порошенко: это совпадение, сказал член Народного фронта, "потому что над текстом работали не один год".

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Вчера Зеленский заявил, что "сейчас трудно спрогнозировать" последствия принятия этого закона, отметив, что после инаугурации "будет проведен тщательный анализ на предмет соответствия конституционным правам и интересам всех граждан Украины".

25 апреля 2019 года Рада приняла закон об украинском языке. Мы составили список тех, кто голосовал против. Президент пообещал подписать его, как только он поступит на Банковую. Москва отреагировала традиционно, Будапешт - также.