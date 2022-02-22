США на ночь вывезли дипломатов из Львова в Польшу

США на ночь вывезли дипломатов из Украины в Польшу на фоне угрозы российской эскалации. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованном на сайте Госдепа.

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По его словам, сотрудники Госдепа, которые находятся во Львове, проведут ночь в Польше по соображениям безопасности.

При этом Блинкен отметил, что дипломаты США будут регулярно возвращаться для продолжения дипломатической работы в Украине и оказания экстренных консульских услуг.

По его словам, приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины непоколебима перед лицом российской агрессии.

Блинкен добавил, что "разумные меры предосторожности" ради безопасности американских дипломатов и граждан "никоим образом не подрывают поддержку или приверженность Украине".

"Наша приверженность Украине выходит за рамки любого места", – заявил глава Госдепа.

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Марк Сировой

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