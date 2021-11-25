США о войсках России у границ Украины: Мы готовимся и к непредвиденным обстоятельствам

США готовятся и к "непредвиденным обстоятельствам" в связи со скоплением войск России у границ Украины. Об этом заявил на брифинге спикер Госдепа США Нэд Прайс.

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Один из журналистов отметил: США заявляли, что не знают истинных намерений России. Он спросил, значит ли это, что США не готовы к тому, что надвигается.

Прайс возразил, что США готовы. Он объяснил, что Вашингтон не может публично раскрыть информацию настолько широко, насколько это делает на консультациях с европейскими и украинскими партнерами.

"Могу заверить вас, что это не так, как вы это охарактеризовали. Это обстоятельные беседы (с партнерами, – ред.). Мы направили высокопоставленных чиновников для проведения подробных брифингов для наших европейских союзников. Мы также предоставили подробную информацию Украине. И мы продолжим не только делиться информацией, но и готовиться к ряду непредвиденных обстоятельств. Могу заверить вас, что мы этим и занимаемся", – добавил Прайс.

Журналист попросил уточнить, включают ли эти "непредвиденные обстоятельства" сценарий 2014 года – когда Россия оккупировала Крым и вторглась на Донбасс.

"Послушайте, для меня неразумно вдаваться в подробности. Но для нас разумно заниматься широким спектром действий по планированию на случай непредвиденных обстоятельств", – ответил Прайс.

21 ноября глава ГУР Кирилл Буданов заявил: Россия может готовить вторжение в Украину на конец января. Он призвал США прямо сейчас предоставить Украине дополнительную военную помощь.

22 декабря CNN сообщил, что США думают над предоставлением Украине дополнительной военной помощи и отправкой военных советников. Однако в Белом доме и Пентагоне пока не могут этого анонсировать.

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Марк Сировой

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