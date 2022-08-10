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США о взрывах на аэродроме в Крыму: Мы поддерживаем усилия Украины по защите суверенитета

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2022, 04:10
США о взрывах на аэродроме в Крыму: Мы поддерживаем усилия Украины по защите суверенитета - Фото
Взрывы на авиабазе РФ в оккупированном Крыму (Фото: EPA)

Соединенные Штаты Америки поддерживают усилия Украины по защите своего суверенитета и территориальной целостности. Так ответила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер на вопрос журналиста о том, считают ли США Крым правомерной целью для Вооруженных Сил Украины в контексте серии взрывов на российской авиационной базе в Новофедоровке.

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Журналист отметил, что причины взрывов на аэродроме в Крыму пока неизвестны, и спросил, считают ли США Крым правомерной целью для ВСУ, которым Пентагон предоставляет оружие.

"Как вы знаете, мы поддерживаем усилия Украины по защите своего суверенитета и своей территориальной целостности, как мы много раз говорили. Борьба продолжается на востоке и юго-западе страны и еще далека от окончания. Мы предупреждали, что это может быть долгая и затяжная война. Мы будем продолжать обеспечивать, чтобы Украина могла противостоять неспровоцированной агрессии России, и это – в центре нашего внимания", – сказала Жан-Пьер.

Спикер Белого дома добавила, что США будут продолжать поддерживать Украину в ее борьбе за свободу и суверенитет против жестокого нападения России.

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  • 9 августа во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы в районе российской авиабазы "Саки" в Новофедоровке.
  • В России заявили, что взорвался авиационный боеприпас, и огневого поражения якобы не было. 
  • Минобороны Украины "не может установить причину возгорания" на аэродроме оккупантов в украинском Крыму, но усиленно рекомендует им изучать правила противопожарной безопасности и не курить там, где это не положено.
  • Высокопоставленный украинский военный чиновник сообщил The New York Times, что взрывы на российской авиабазе во временно оккупированном Крыму, – это атака украинских сил, в ходе которой было использовано оборудование украинского производства.

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Наталия Медведева
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Крым белый дом новофедоровка
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