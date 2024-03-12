США объявили военную помощь Украине на $300 млн
Соединенные Штаты предоставляют Украине пакет военной помощи на $300 млн, сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга.
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"Так что сегодня от имени президента Байдена я объявляю экстренный пакет помощи в сфере безопасности на 300 миллионов долларов оружия и оборудования для удовлетворения некоторых неотложных потребностей Украины", – заявил он.