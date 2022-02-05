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США опасаются, что перенос российских ядерных учений – "предупреждение Западу": FT

Цей матеріал також доступний українською
05.02.2022, 16:38
США опасаются, что перенос российских ядерных учений –
Ядерная ракета в шахте (Фото - USAF)

Американская разведка допускает, что перенос сроков российских учений с ядерным оружием – это предупреждение Западу не вмешиваться перед началом вторжения России в Украину. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на источник в Конгрессе США.

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По словам источника FT, такое предположение прозвучало 4 февраля во время закрытого выступления в Конгрессе председателя комитета начальников штабов генерал Марка Милли и директора национальной разведки Аврила Хейнса.

Газета отмечает, что стандартное время российских учений с ядерным оружием – конец года. В программу таких учений входят пробные пуски межконтинентальных баллистических ракет наземного, морского и воздушного базирования. Военные США считают высокой вероятность, что на этот раз Кремль перенес учения на начало года в качестве демонстрации силы перед началом вторжения в Украину.

В ответе США на требования России было отдельным пунктом сказано, что "России следует воздерживаться от применения принудительной силы, агрессивной ядерной риторики и вредоносной деятельности, направленной против Североатлантического союза и других стран".

Там же было сказано. что США вместе с союзниками и партнерами обеспокоены неограниченным запасом нестратегического ядерного оружия России и разработкой ею новых систем доставки ядерного оружия межконтинентальной дальности, которые не учитываются в рамках СНВ-3.

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Сергей Бережной
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военные учения рф ядерное оружие Марк Милли Аврил Хейнс
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