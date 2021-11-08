США отправили в Украину два патрульных катера типа Island для ВМС
08.11.2021, 16:01
Island (Фото - Twitter посольства США в Украине)
Два катера класса Island отправились из Штатов в Украину. Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине.
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Два американских патрульных катера класса Island отправились из Балтимора, штат Мэриленд, в Одессу.
Эти катера – часть помощи США Украине в сфере безопасности, которую Штаты предоставляют с 2014 года. Общая сумма помощи – более $2,5 млрд.
В посольстве отметили, что катера помогут укрепить морскую безопасность Украины и повысить оперативную совместимость Военно-морских сил Украины с НАТО.
СПРАВКА. Патрульные катера типа Island – класс быстроходных патрульных катеров для береговой охраны США, предназначенных для патрулирования и поисково-спасательных операций в прибрежных водах. Списанные катера США передают союзникам по всему миру. В 2015-м три таких катера получил Пакистан, а в 2016-м два катера передали Грузии. Также было принято решение передать Украине пять катеров: два из них поступили в 2019-м.
Экипаж составляет 16-18 человек. Вооружение состоит из 25-мм автоматической артиллерийской установки Mk 38 Mod 0 Bushmaster и двух 12,7-мм пулеметов М2НВ.
Экипаж составляет 16-18 человек. Вооружение состоит из 25-мм автоматической артиллерийской установки Mk 38 Mod 0 Bushmaster и двух 12,7-мм пулеметов М2НВ.
- В сентябре 2018 года в боевой состав ВМС вошли первые два патрульных катера Island, которые получили названия "Старобельск" и "Славянск".
- В октябре 2019 года сообщалось, что с США была достигнута договоренность о поставке еще четырех кораблей класса Island.
- В мае 2021-го тогдашний министр обороны Андрей Таран заявлял, что до конца года во флоте ВСУ будет сформирован дивизион из патрульных катеров Island, переданных США в рамках сотрудничества.
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