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США отправили в Украину два патрульных катера типа Island для ВМС

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2021, 16:01
США отправили в Украину два патрульных катера типа Island для ВМС - Фото
Island (Фото - Twitter посольства США в Украине)

Два катера класса Island отправились из Штатов в Украину. Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине.

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Два американских патрульных катера класса Island отправились из Балтимора, штат Мэриленд, в Одессу.

Эти катера – часть помощи США Украине в сфере безопасности, которую Штаты предоставляют с 2014 года. Общая сумма помощи – более $2,5 млрд.

В посольстве отметили, что катера помогут укрепить морскую безопасность Украины и повысить оперативную совместимость Военно-морских сил Украины с НАТО.

СПРАВКА. Патрульные катера типа Island – класс быстроходных патрульных катеров для береговой охраны США, предназначенных для патрулирования и поисково-спасательных операций в прибрежных водах. Списанные катера США передают союзникам по всему миру. В 2015-м три таких катера получил Пакистан, а в 2016-м два катера передали Грузии. Также было принято решение передать Украине пять катеров: два из них поступили в 2019-м.

Экипаж составляет 16-18 человек. Вооружение состоит из 25-мм автоматической артиллерийской установки Mk 38 Mod 0 Bushmaster и двух 12,7-мм пулеметов М2НВ.

США отправили в Украину два патрульных катера типа Island для ВМС
  • В сентябре 2018 года в боевой состав ВМС вошли первые два патрульных катера Island, которые получили названия "Старобельск" и "Славянск".
  • В октябре 2019 года сообщалось, что с США была достигнута договоренность о поставке еще четырех кораблей класса Island.
  • В мае 2021-го тогдашний министр обороны Андрей Таран заявлял, что до конца года во флоте ВСУ будет сформирован дивизион из патрульных катеров Island, переданных США в рамках сотрудничества. 

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Оксана Житнюк
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