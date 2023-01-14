США отреагировали на атаку РФ: Кремль продолжает недооценивать силу и решимость украинцев

Россия продолжает недооценивают силу и решимость украинского народа, и последние попытки его деморализовать в очередной раз потерпят неудачу. Таким заявлением Совет национальной безопасности США отреагировал на сегодняшнюю массированную ракетную атаку России против Украины, сообщает CNN.

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"Эти удары — еще один пример жестокой и варварской войны, которую ведет Россия, нанося удары по критически важной инфраструктуре Украины, которая обеспечивает светом и теплом украинское гражданское население", — говорится в заявлении представителя Совета нацбезопасности.

"Соединенные Штаты будут продолжать предоставлять Украине то, что ей необходимо для самообороны, включая системы противовоздушной обороны, вместе с нашими союзниками и партнерами, и мы продолжим нашу работу по привлечению российских сил к ответственности за их военные преступления и злодеяния. Россия продолжает недооценивают силу и решимость украинского народа, и эти последние попытки его деморализовать в очередной раз потерпят неудачу", — сказал представитель Совета.

Днем 14 января, после "пробной" атаки утром, страна-террорист Россия предприняла первую в 2023 году попытку нанести одновременно многими ракетами максимальный ущерб гражданской критической инфраструктуре Украины.

В Днепре оккупанты попали в 9-этажный жилой дом, разрушен подъезд, погибли 9 человек, 64 пострадали.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на фоне массированной ракетной атаки России на Украину призвал G7 и ЕС безотлагательно ввести предложенные Украиной санкции, чтобы уничтожить ракетно-беспилотную промышленность РФ.

По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, оккупанты осуществили около 28 пусков крылатых ракет разного базирования и 10 пусков управляемых авиационных ракет. ПВО уничтожена 18 крылатых ракет и 7 управляемых авиационных ракет.

Вадим Ребрина

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