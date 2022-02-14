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США продолжат поддерживать Украину, если Россия снова вторгнется – Белый дом

Цей матеріал також доступний українською
14.02.2022, 08:01
США продолжат поддерживать Украину, если Россия снова вторгнется – Белый дом - Фото
Джейк Салливан (Фото - ЕРА)

США продолжат поддерживать Украину, если Россия снова вторгнется, будут быстрые жесткие санкции против РФ, а также укрепление НАТО. Об этом заявил CBS News Джейк Салливан – советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности.

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По его словам, продолжение поддержки Украины в случае вторжения является одним из трех основных элементов ответа администрации Байдена. Вторые два – укрепление НАТО и быстрые жесткие санкции, которые должны ударить по экономике и оборонно-промышленной базе России.

Салливан отметил, что за последние 10 дней Россия ускорила наращивание войск вдоль границ Украины и может начать боевые действия "практически в любой момент", если будет такое распоряжение.

Он не исключил, что вторжение может произойти на этой неделе, однако подчеркнул: США не могут предсказать точный день или время, если Россия на это решится.

Салливан добавил, что США готовы к дипломатическому взаимодействию с Россией, "чтобы найти способ решения их проблем безопасности и наших проблем безопасности".

"Если вместо этого Россия решит предпринять крупные военные действия против Украины, мы готовы дать решительный ответ", – сказал он.

Салливан также не верит, что в случае санкций Россия сможет компенсировать потери партнерством с Китаем. "Мы все должны немного больше доверять себе, США, Западу, ведущим демократиям мира. Мы –  более 50% мировой экономики. Китай и Россия – менее 20%. У нас есть инновации, у нас есть предпринимательство и да, у нас есть свобода", – подытожил он.

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Марк Сировой
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