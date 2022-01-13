США резко усилили переговоры с Евросоюзом по поддержке Украины – Госдеп
На фоне продолжения переговоров с Россией Соединенные Штаты значительно усилили дипломатические усилия по обеспечению поддержки Украины со стороны Евросоюза. Об этом говорит напряженный график встреч заместителя госсекретаря США Венди Шерман в Европе, о которых сообщает пресс-служба Госдепартамента.
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12 января Шерман провела встречу с генсеком МИД Франции Франсуа Делаттром, госсекретарем МИД Германии Андреасом Михаэлисом, политдиректором МИД Италии Паскуале Феррара и госминистром Великобритании по Ближнему Востоку, Северной Африке и Северной Америке Джеймсом Клеверли, которые представляли свои страны на заседании Совета Россия-НАТО в Брюсселе.
На совещании говорили о сдерживании российской агрессии против Украины и скоординированных санкциях против агрессора.
Кроме того, Шерман встретилась в Брюсселе с Бьорном Зайбертом, руководителем аппарата президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Обсуждали наращивание военной мощи РФ у границ Украины и подтвердили, что дальнейшая агрессия "будет встречена быстрыми, суровыми и скоординированными" действиями.
Встреча Шерман с представителями комитета Совета ЕС по политике и безопасности накануне переговоров в Совете НАТО-Россия, о которой сообщалось ранее, имела сходную повестку.
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