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США резко усилили переговоры с Евросоюзом по поддержке Украины – Госдеп

Цей матеріал також доступний українською
13.01.2022, 10:19
США резко усилили переговоры с Евросоюзом по поддержке Украины – Госдеп - Фото
Министр Великобритании по Ближнему Востоку, Северной Африке и Северной Америке Джеймс Клеверли и заместитель госсекретаря США Венди Шерман (Фото - EPA)

На фоне продолжения переговоров с Россией Соединенные Штаты значительно усилили дипломатические усилия по обеспечению поддержки Украины со стороны Евросоюза. Об этом говорит напряженный график встреч заместителя госсекретаря США Венди Шерман в Европе, о которых сообщает пресс-служба Госдепартамента.  

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12 января Шерман провела встречу с генсеком МИД Франции Франсуа Делаттром, госсекретарем МИД Германии Андреасом Михаэлисом, политдиректором МИД Италии Паскуале Феррара и госминистром Великобритании по Ближнему Востоку, Северной Африке и Северной Америке Джеймсом Клеверли, которые представляли свои страны на заседании Совета Россия-НАТО в Брюсселе.

На совещании говорили о сдерживании российской агрессии против Украины и скоординированных санкциях против агрессора.

Кроме того, Шерман встретилась в Брюсселе с Бьорном Зайбертом, руководителем аппарата президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Обсуждали наращивание военной мощи РФ у границ Украины и подтвердили, что дальнейшая агрессия "будет встречена быстрыми, суровыми и скоординированными" действиями.

Встреча Шерман с представителями комитета Совета ЕС по политике и безопасности накануне переговоров в Совете НАТО-Россия, о которой сообщалось ранее, имела сходную повестку. 

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Сергей Бережной
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