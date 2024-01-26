США: Сотрудничаем с Украиной для расследования крушения Ил-76. Территорию РФ не проверишь

Патель заявил, что Россия не допускает свободу прессы, а поэтому ее утверждения сложно проверить

Ведант Патель (Фото: скриншот с видео)

США сотрудничают с Украиной для расследования крушения самолета Ил-76 в Белгородской области 24 января. Об этом на брифинге сообщил спикер Государственного департамента США Ведант Патель.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, президент Владимир Зеленский призвал к международному расследованию падения самолета и статуса украинских пленных.

"Проблема заключается в том, что, учитывая то, что происходит в России, невероятно сложно проверить, что именно произошло. Как вы знаете, Россия не допускает свободы прессы и независимых репортажей, поэтому ее утверждения по этому поводу трудно подтвердить", — сказал Патель.

Он отметил, что Вашингтон продолжает контакты с Киевом, чтобы выяснить, что произошло на самом деле.

24 января в Белгородской области России упал российский Ил-76. В Минобороны РФ заявили, что на борту сбитого самолета были якобы украинские военнопленные. В ГУР сказали, что у них нет проверенной информации о том, кто именно находился на борту, но подтвердили, что в этот день, действительно, должен был состояться обмен пленными.

Пропагандисты РФ опубликовали списки 65 военнопленных, которые якобы были на борту, однако там есть имена людей, обмененных еще 3 января. В ГУР говорят, что не будут комментировать данные пропагандистов – списки должны обнародовать официальные структуры РФ.

Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на международном расследовании.

СБУ открыла уголовное производство по факту падения Ил-76 – по статье о нарушении законов и обычаев войны.

Читайте также: Падение Ил-76. Омбудсмен: Не видим признаков, что на борту было такое количество людей, в том числе пленных