США: Співпрацюємо з Україною для розслідування падіння Іл-76. Територію Росії не перевіриш

Патель заявив, що Росія не допускає свободи преси, а тому її твердження складно перевірити

Ведант Патель (Фото: скриншот з відео)

США співпрацюють з Україною для розслідування аварії літака Іл-76 у Бєлгородській області 24 січня. Про це на брифінгу повідомив речник Державного департаменту США Ведант Патель.

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За його словами, президент Володимир Зеленський закликав до міжнародного розслідування падіння літака та статусу українських полонених.

"Проблема полягає в тому, що з огляду на те, що відбувається в Росії, неймовірно складно перевірити, що саме сталося. Як ви знаєте, Росія не допускає свободи преси та незалежних репортажів, тому її твердження з цього приводу важко підтвердити", – сказав Патель.

Він зазначив, що Вашингтон контактує з Києвом, щоб з'ясувати, що сталося насправді.

24 січня у Бєлгородській області Росії впав російський Іл-76. У Міноборони РФ заявили, що на борту збитого літака були нібито українські військовополонені. У ГУР сказали, що у них немає перевіреної інформації про те, хто саме перебував на борту, але підтвердили, що цього дня справді мав відбутися обмін полоненими.

Пропагандисти РФ опублікували списки 65 військовополонених, які буцімто були на борту, проте там є імена людей, обмінених ще 3 січня. У ГУР кажуть, що не коментуватимуть дані пропагандистів – списки мають оприлюднити офіційні структури РФ.

Зеленський заявив, що Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні.

СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом падіння Іл-76 – за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

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