США требуют объяснить или прекратить учения России у границ Украины

США требуют, чтобы Россия прекратила или объяснила учения у границ Украины. Об этом заявил на брифинге спикер Госдепа Нед Прайс.

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На фоне скопления около 100 000 военных РФ возле украинских границ вчера Минобороны России заявило о новых учениях вблизи Украины.

Прайс на брифинге заявил, что для деэскалации нужно, чтобы российские войска вернулись в свои казармы.

"Чтобы эти учения были либо объяснены, либо остановлены, чтобы это тяжелое вооружение вернулось в свои обычные места хранения", – сказал спикер Госдепа.

Он отметил, что США стремятся делать все возможное, чтобы поддержать дипломатическое урегулирование конфликта на востоке Украины.

Прайс подчеркнул, что Украина продемонстрировала приверженность мирному прекращению войны, и США эти усилия поддерживают.

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Марк Сировой

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