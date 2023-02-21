США: ВСУ невозможно дать все оружие сразу, нужно впитать. Милли и Залужный обсуждают это
Спикер Объединенного комитета начальников штабов США полковник Дэйв Батлер заявил, что невозможно сразу дать Украине все необходимое оружие. Об этом он сообщил в интервью польскому агентству PAP.
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По его словам, невозможно сразу предоставить Вооруженным Силам Украины все вооружения партнеров, так как украинцы не могут "впитать" все и сразу.
"Мы дозируем объемы техники, но делаем это исходя из самых насущных потребностей Украины и возможностей армии. Речь идет об обучении солдат обращению с данным оружием и о времени, затрачиваемом на это", — сказал Батлер.
Он отметил, что главный генерал США Марк Милли постоянно обсуждает подобные вопросы с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.
Военный заявил, что на сегодня главная потребность ВСУ — это артиллерия и противовоздушная оборона.
"Украинцам нужны необходимые им боеприпасы и артиллерийские системы, чтобы использовать на передовой. Именно на поставке этих видов оружия мы сосредоточены", — заявил он.
Также представитель США подчеркнул, что союзники обучают украинских воинов использованию западной техники для проведения наступательных операций в будущем.
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