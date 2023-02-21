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США: ВСУ невозможно дать все оружие сразу, нужно впитать. Милли и Залужный обсуждают это

Цей матеріал також доступний українською
21.02.2023, 17:47
США: ВСУ невозможно дать все оружие сразу, нужно впитать. Милли и Залужный обсуждают это - Фото
Валерий Залужный, Анна Маляр и Марк Милли (Фото: Ганна Маляр/Facebook)

Спикер Объединенного комитета начальников штабов США полковник Дэйв Батлер заявил, что невозможно сразу дать Украине все необходимое оружие. Об этом он сообщил в интервью польскому агентству PAP.

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По его словам, невозможно сразу предоставить Вооруженным Силам Украины все вооружения партнеров, так как украинцы не могут "впитать" все и сразу. 

"Мы дозируем объемы техники, но делаем это исходя из самых насущных потребностей Украины и возможностей армии. Речь идет об обучении солдат обращению с данным оружием и о времени, затрачиваемом на это", — сказал Батлер.

Он отметил, что главный генерал США Марк Милли постоянно обсуждает подобные вопросы с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Военный заявил, что на сегодня главная потребность ВСУ — это артиллерия и противовоздушная оборона. 

"Украинцам нужны необходимые им боеприпасы и артиллерийские системы, чтобы использовать на передовой. Именно на поставке этих видов оружия мы сосредоточены", — заявил он. 

Также представитель США подчеркнул, что союзники обучают украинских воинов использованию западной техники для проведения наступательных операций в будущем. 

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Дмитро Гриниченко
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США война Валерий Залужный военная помощь Марк Милли Дэйв Батлер
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