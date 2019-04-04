"Стадион так стадион". МВД ответило на дебаты Порошенко-Зеленский

Полиция и НСК Олимпийский (фото - Facebook, Артем Шевченко)

Министерство внутренних дел Украины готово обеспечить охрану дебатов на НСК Олимпийский в Киеве между кандидатами, которые вышли во второй тур президентских выборов - Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. Об этом заявил директор департамента коммуникаций МВД Артема Шевченко в своем в Facebook.

По его словам, Нацполиция, Нацгвардия, и ГСЧС уже имеют опыт работы на стадионе.

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"Стадион так стадион. Не в первый раз. Финал Лиги Чемпионов УЕФА в мае прошлого года провели без проблем. Поэтому подразделения МВД Украины готовы обеспечить охрану общественного порядка и безопасности на Олимпийском во время президентских дебатов", - написал он.

Шевченко подчеркнул, что "болельщикам из обеих команд" следует не нарушать правопорядок.

Ранее действующий президент Петр Порошенко вызвал конкурента по выборам Владимира Зеленского на дебаты. Тот спустя несколько дней тишины выпустил броский ролик, в котором позвал главу государства на стадион Украины, поставил несколько скандальных условий и "дал 24 часа на ответ". Порошенко, заявив, что дебаты - это не шоу, но неожиданно согласился.

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Утром 4 апреля ЦИК обработал 100% бюллетеней первого тура президентских выборов. Во второй тур выходят Зеленский (30,24%) и Порошенко (15,95%)