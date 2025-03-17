Стармер готов "на годы" отправить в Украину тысячи британских солдат – The Times

Великобритания разместит войска на столько, "сколько нужно" для сохранения мирного соглашения и сдерживания России, говорит собеседник журналистов

Кир Стармер (Фото: Betty Laura Zapata / EPA)

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер готов разместить в Украине тысячи британских солдат "на годы", чтобы поддерживать режим прекращения огня и сдержать очередное потенциальное российское вторжение. Об этом сообщает The Times, ссылаясь на высокопоставленного собеседника в правительстве.

"Это будет долгосрочное обязательство, мы говорим о годах. Столько, сколько нужно для сохранения мирного соглашения и сдерживания России", – сказал он.

Стармер отказался говорить, будут ли миротворческие силы уполномочены открывать огонь по россиянам в случае атаки.



Вероятно, полномочия миротворцев будут обсуждены в ближайшие дни, пишет The Times. После телефонной конференции лидеров стран "коалиции желающих" 15 марта Стармер объявил, что военные руководители со всего мира вскоре встретятся в Лондоне.

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Встреча должна пройти 20 марта, ее созвали, потому что планы создания многонациональных миротворческих сил в Украине переходят в оперативную фазу.

Начальники оборонных ведомств встретятся, чтобы обсудить, где в Украине следует развернуть миротворческие силы.

Также Стармер заявил, что Великобритания не введет войска в Украину без гарантии безопасности со стороны США. Президент Дональд Трамп неоднократно отказывался ее предоставить.