Стармер готовий "на роки" відправити в Україну тисячі британських солдатів – The Times

Велика Британія розмістить війська на стільки, "скільки потрібно" для збереження мирної угоди та стримування Росії, каже співрозмовник журналістів

Кір Стармер (Фото: Betty Laura Zapata / EPA)

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер готовий розмістити в Україні тисячі британських солдатів "на роки", щоб підтримувати режим припинення вогню та стримати чергове потенційне російське вторгнення. Про це повідомляє The Times, посилаючись на високопоставленого співрозмовника в уряді.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

"Це буде довгострокове зобов'язання, ми говоримо про роки. Стільки, скільки потрібно для збереження мирної угоди та стримування Росії", – сказав він.

Стармер відмовився говорити, чи будуть миротворчі сили уповноважені відкривати вогонь по росіянах у разі атаки.



Ймовірно, повноваження миротворців будуть обговорені найближчими днями, пише The Times. Після телефонної конференції лідерів країн "коаліції охочих" 15 березня Стармер оголосив, що військові очільники з усього світу невдовзі зустрінуться в Лондоні.

Читайте також: План Макрона – Стармера і фактор Трампа. Європа планує відправити війська в Україну – деталі

Зустріч має пройти 20 березня, її скликали, бо плани створення багатонаціональних миротворчих сил в Україні переходять до оперативної фази.

Начальники оборонних відомств зустрінуться, щоб конкретно обговорити, де в Україні слід розгорнути миротворчі сили.

Також Стармер заявив, що Велика Британія не введе війська в Україну без гарантії безпеки з боку США. Президент Дональд Трамп неодноразово відмовлявся її надати.