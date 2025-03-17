Стармер готовий "на роки" відправити в Україну тисячі британських солдатів – The Times
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер готовий розмістити в Україні тисячі британських солдатів "на роки", щоб підтримувати режим припинення вогню та стримати чергове потенційне російське вторгнення. Про це повідомляє The Times, посилаючись на високопоставленого співрозмовника в уряді.
"Це буде довгострокове зобов'язання, ми говоримо про роки. Стільки, скільки потрібно для збереження мирної угоди та стримування Росії", – сказав він.
Стармер відмовився говорити, чи будуть миротворчі сили уповноважені відкривати вогонь по росіянах у разі атаки.
Ймовірно, повноваження миротворців будуть обговорені найближчими днями, пише The Times. Після телефонної конференції лідерів країн "коаліції охочих" 15 березня Стармер оголосив, що військові очільники з усього світу невдовзі зустрінуться в Лондоні.
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Зустріч має пройти 20 березня, її скликали, бо плани створення багатонаціональних миротворчих сил в Україні переходять до оперативної фази.
Начальники оборонних відомств зустрінуться, щоб конкретно обговорити, де в Україні слід розгорнути миротворчі сили.
Також Стармер заявив, що Велика Британія не введе війська в Україну без гарантії безпеки з боку США. Президент Дональд Трамп неодноразово відмовлявся її надати.
- Країни Європи розробляють план із розгортання в Україні миротворчої місії на 30 000 військових для забезпечення її безпеки у разі припинення вогню.
- Цей план не вимагатиме участі військ США у місії, але передбачатиме допомогу Штатів з авіацією і розвідкою.
- 13 березня стало відомо, що німецький оборонний концерн Rheinmetall готовий озброїти миротворців в Україні.