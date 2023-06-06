"Появилось новое измерение". Шольц и Столтенберг отреагировали на подрыв Каховской ГЭС

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал подрыв Каховской ГЭС "примером жестокости войны России в Украине". Соответствующее сообщение он распространил в Twitter.

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"Разрушение Каховской дамбы сегодня угрожает жизни тысяч мирных украинцев и наносит непоправимый вред окружающей среде. Это возмутительный акт, который демонстрирует в очередной раз жестокость войны России в Украине", – написал он.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал разрушение ГЭС "самой большой техногенной катастрофой в Европе за последние десятилетия".

В ГУР назвали этот террористический акт "признаком паники путинского режима и попыткой усложнить действия украинских Сил Безопасности и Обороны".

Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, объявлена эвакуация.

Президент Владимир Зеленский собрал экстренное заседание Совета по нацбезопасности и обороне.

В Укргидроэнерго заявили, что Каховская ГЭС после взрыва полностью разрушена и не подлежит восстановлению.

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