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"З'явився новий вимір". Шольц та Столтенберг відреагували на підрив Каховської ГЕС

Этот материал также доступен на русском
06.06.2023, 13:12
Єнс Столтенберг (Фото: ЕРА)

Генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав підрив Каховської ГЕС "прикладом жорстокості війни Росії в Україні", а канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що це "новий вимір" війни.

"Руйнування Каховської дамби сьогодні загрожує життю тисяч мирних українців та завдає непоправної шкоди навколишньому середовищу. Це обурливий акт, який вкотре демонструє жорстокість війни Росії в Україні", – написав Столтенберг у Twitter.

На думку Шольца, підрив дамби "відповідає тому, як Путін веде цю війну".

"Це один із багатьох злочинів, які ми бачили в Україні та які були скоєні російськими військовими. У рамках цього способу ведення бойових дій завжди завдавалися удари по цивільних об'єктах, містах, селах, лікарнях, школах, інфраструктурі. Отже, з'явився новий вимір, але він узгоджується з тим, як Путін веде цю війну", – заявив він в інтерв'ю WDR.

Глава МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що "руйнування дамби – огидний акт".

"Руйнування дамби – огидний акт. Навмисний напад на суто цивільну інфраструктуру є воєнним злочином", – наголосив він.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав руйнування ГЕС "найбільшою техногенною катастрофою в Європі за останні десятиліття".

У ГУР назвали цей терористичний акт "ознакою паніки путінського режиму та намаганням ускладнити дії українських Сил Безпеки та Оборони".

  • Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, оголошено евакуацію.
  • Президент Зеленський зібрав екстрене засідання Ради нацбезпеки і оборони.
  • В Укргідроенерго заявили, що Каховська ГЕС після вибуху повністю зруйнована та не підлягає відновленню.

Читайте також: МЗС критикує ООН за святкування дня російської мови і відсутність реакції на підрив Каховської ГЕС

Мілана Головань
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війнаЄнс Столтенбергкаховська гес
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