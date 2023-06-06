"З'явився новий вимір". Шольц та Столтенберг відреагували на підрив Каховської ГЕС

Генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав підрив Каховської ГЕС "прикладом жорстокості війни Росії в Україні", а канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що це "новий вимір" війни.

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"Руйнування Каховської дамби сьогодні загрожує життю тисяч мирних українців та завдає непоправної шкоди навколишньому середовищу. Це обурливий акт, який вкотре демонструє жорстокість війни Росії в Україні", – написав Столтенберг у Twitter.

На думку Шольца, підрив дамби "відповідає тому, як Путін веде цю війну".

"Це один із багатьох злочинів, які ми бачили в Україні та які були скоєні російськими військовими. У рамках цього способу ведення бойових дій завжди завдавалися удари по цивільних об'єктах, містах, селах, лікарнях, школах, інфраструктурі. Отже, з'явився новий вимір, але він узгоджується з тим, як Путін веде цю війну", – заявив він в інтерв'ю WDR.

Глава МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що "руйнування дамби – огидний акт".

"Руйнування дамби – огидний акт. Навмисний напад на суто цивільну інфраструктуру є воєнним злочином", – наголосив він.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав руйнування ГЕС "найбільшою техногенною катастрофою в Європі за останні десятиліття".

У ГУР назвали цей терористичний акт "ознакою паніки путінського режиму та намаганням ускладнити дії українських Сил Безпеки та Оборони".

Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, оголошено евакуацію.

Президент Зеленський зібрав екстрене засідання Ради нацбезпеки і оборони.

В Укргідроенерго заявили, що Каховська ГЕС після вибуху повністю зруйнована та не підлягає відновленню.

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