Столтенберг об угрозе для стран НАТО: Россия сейчас полностью занята войной против Украины

По словам генсека НАТО, россияне перебросили много сил с приграничья со странами Северной Европы в Украину

Йенс Столтенберг (Фото: пресс-служба НАТО)

Россия не будет нападать на страны НАТО в ближайшем будущем. Сейчас Москва полностью занята ведением войны против Украины. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во время пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.

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У Столтенберга спросили, реальна ли вероятность того, что Россия может напасть на одну из стран НАТО. На что генсек ответил, что в настоящее время в Альянсе не видят непосредственной военной угрозы со стороны Москвы.

"Конечно, Россия больше чем занята войной в Украине, они фактически перебросили много сил из окрестностей Финляндии и стран Северной Европы в Украину", – объяснил он.

Столтенберг предположил, что по окончании боевых действий в Украине россияне вполне могут восстановить свои силы.

Однако это не означает, что в блоке видят конкретную опасность против одного из членов НАТО, подчеркнул он.

По его словам, Североатлантический альянс составляет 50% мировой военной мощи и его задачей является коллективная оборона. То, что предлагает Альянс – это объединиться по принципу "один за всех и все за одного".

С позицией генсека согласился и глава Финляндии. Стубб высказался, что вероятность того, что россияне нападут на кого-то из НАТО очень низка.

Он добавил, что союзники в любом случае готовятся и будут готовиться к возможному вторжению.

1 июня премьер Эстонии Каллас заявила, что ее страна не имеет "плана Б" на случай российского вторжения.

3 июня Начальник штаба обороны Британии Радакин заявил, что Россия не ищет прямого столкновения с НАТО и ядерной войной. Он подчеркнул, что "очень уверен" в победе Украины.

4 июня главнокомандующий Вооруженных сил Норвегии Кристоферсен высказался, что у НАТО имеют около двух-трех лет для подготовки к возможному конфликту с РФ.

В этот же день посол США при НАТО сказала, что на июльском саммите Альянса в Вашингтоне ожидается, что Украине предложат пакет мер безопасности, которые будут "служить мостом" к членству в блоке.

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