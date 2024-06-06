Столтенберг про загрозу для країн НАТО: Росія зараз повністю зайнята війною проти України

За словами генсека НАТО, росіяни перекинули багато сил із прикордоння з країнами Північної Європи до України

Єнс Столтенберг (Фото: пресслужба НАТО)

Росія не нападатиме на держави НАТО у найближчому майбутньому. Наразі Москва повністю зайнята веденням війни проти України. Про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг під час пресконференції із президентом Фінляндії Александром Стуббом.

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У Столтенберга запитали, чи є реальна вірогідність того, що Росія може напасти на одну із країн НАТО. На що генсек відповів, що зараз в Альянсі не бачать безпосередньої військової загрози зі сторони Москви.

"Звичайно, Росія більше ніж зайнята війною в Україні, вони фактично перекинули багато сил з околиць Фінляндії та країн Північної Європи в Україну", – пояснив він.

Столтенберг припустив, що після закінчення бойових дій в Україні росіяни цілком можуть відновити свої сили.

Однак це не означає, що у блоці бачать конкретну небезпеку проти когось із членів НАТО, наголосив він.

За його словами, Північноатлантичний альянс становить 50% світової військової потужності, і його завданням є колективна оборона. Те, що пропонує Альянс – це об‘єднатися за принципом "один за всіх і всі за одного".

З позицією генсека погодився й глава Фінляндії. Стубб висловився, що ймовірність того, що росіяни нападуть на когось із НАТО є дуже низькою.

Він додав, що союзники у будь-якому разі готуються й готуватимуться до будь-якого можливого вторгнення.

1 червня прем'єрка Естонії Каллас заявила, що її країна не має "плану Б" на випадок російського вторгнення.

3 червня Начальник штабу оборони Британії Радакін заявив, що Росія не шукає прямого зіткнення з НАТО та ядерною війною. Він наголосив, що "дуже впевнений" у перемозі України.

4 червня головнокомандувач Збройних сил Норвегії Крістофферсен висловився, що в НАТО мають близько двох-трьох років для підготовки до можливого конфлікту з РФ.

Цього ж дня посол США при НАТО сказала, що на липневому саміті Альянсу у Вашингтоні очікується, що Україні запропонують пакет заходів безпеки, які "слугуватимуть мостом" до членства в блоці.

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