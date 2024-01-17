Столтенберг: У США есть НАТО, а у Китая и РФ нет. Поэтому Трамп не выведет страну из блока

По мнению генсека НАТО, Вашингтону нужны союзники и найти он их сможет в Альянсе

Йенс Столтенберг (Скриншот)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг убежден, что Дональд Трамп, если выиграет президентские выборы в США, не выведет страну из Альянса, поскольку Соединенные Штаты нуждаются в союзниках. Об этом он заявил на Давосском форуме, передает Bloomberg.

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"Соединенные Штаты останутся верными и важными союзниками, потому что в интересах безопасности США иметь более 30 друзей и союзников", – сказал Столтенберг.

По его словам, это то, что отличает США от России и Китая, и то, что делает Соединенные Штаты более безопасными и сильными.

Кроме того, добавил генсек НАТО, в прошлом Трамп "не высказывал претензий к Альянсу".

Столтенберг отметил, что американский экс-президент был разве что недоволен количеством средств, выделяемых союзниками на оборону.

Генсек указал, что сейчас европейские союзники увеличивают эти расходы, "так что нам есть что рассказать о распределении финансового бремени", – резюмировал он.

Некоторые официальные лица США считают, что после вероятной победы на выборах Трамп назначит на ключевые госдолжности людей, которые негативно изменят внешнюю политику Соединенных Штатов в отношении Китая, НАТО и Украины.

Кроме того, Конгресс США одобрил закон, запрещающий президентам выходить из НАТО без согласования Сената или акта Конгресса. Это превентивные меры, основанные на беспокойствах Соединенных Штатов и их европейских союзников по поводу гипотетического лидерства Трампа. Аналитики считают, что Трамп, став президентом, может вывести США из НАТО.

Трамп считает, что НАТО "ненадлежаще относится" к США.

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