Столтенберг: У США є НАТО, а у Китаю та Росії немає. Тому Трамп не виведе країну з блоку

На думку генсека НАТО, Вашингтону потрібні союзники й знайти він їх зможе в Альянсі

Єнс Столтенберг (Скриншот)

Генсек НАТО Єнс Столтенберг переконаний, що Дональд Трамп, якщо виграє президентські вибори у США, не виведе країну з Альянсу, оскільки Сполучені Штати потребують союзників. Про це він заявив на Давоському форумі, передає Bloomberg.

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"Сполучені Штати залишаться вірним та важливим союзником, тому що в інтересах безпеки США мати понад 30 друзів та союзників", – сказав Столтенберг.

За його словами, це те, що відрізняє США від Росії та Китаю, і те, що робить Сполучені Штати більш безпечними та сильнішими.

Крім того, додав генсек НАТО, у минулому Трамп "не висловлював претензій до Альянсу".

Столтенберг зазначив, що американський експрезидент був хіба що невдоволений кількістю коштів, які союзники виділяли на оборону.

Генсек вказав, що зараз європейські союзники збільшують ці витрати, "тож нам є що розповісти про розподіл фінансового тягаря", – резюмував він.

Деякі офіційні особи США вважають, що після ймовірної перемоги на виборах Трамп призначить на ключові держпосади осіб, які негативно змінять зовнішню політику Сполучених Штатів щодо Китаю, НАТО та України.

Крім того, Конгрес США схвалив закон, який забороняє президентам виходити з НАТО без узгодження Сенату чи акту Конгресу. Це превентивні заходи, що ґрунтуються на занепокоєннях Сполучених Штатів та їх європейських союзників стосовно гіпотетичного лідерства Трампа. Аналітики вважають, що Трамп, ставши президентом, може вивести США з НАТО.

Трамп вважає, що НАТО "неналежно ставиться" до США.

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