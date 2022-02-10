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Страны Балтии активировали механизм ОБСЕ из-за войск РФ в Беларуси: хотят знать количество

Цей матеріал також доступний українською
10.02.2022, 16:11
Страны Балтии активировали механизм ОБСЕ из-за войск РФ в Беларуси: хотят знать количество - Фото
Скриншот из видеозаписи Минобороны РФ

Вчера, 9 февраля, страны Балтии подали официальный запрос в ОБСЕ, членом которой является в том числе Минск, чтобы беларуский диктатор Александр Лукашенко раскрыл количество войск и военной техники, задействованных в совместных учениях РФ и Баларуси. Об этом сообщает Defense News со ссылкой на представителя посольства Эстонии в Вашингтоне.

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Литва, Латвия и Эстония хотят "подробных разъяснений учений", в частности страны Балтии интересует общее количество войск, танков, бронированных машин, артиллерийских орудий, минометов, ракетных установок и авиации, которые РФ и Беларусь намерены задействовать в учениях 10-20 февраля.

Страны Балтии активировали механизм снижения рисков Венского документа ОБСЕ. Документ позволяет всем государствам-членам запрашивать информацию об учениях в случаях, когда они чувствуют угрозу в связи с перемещением войск. В разделе документа о снижении рисков и необычных военных действиях сказано, что после подачи официального запроса у страны есть 48 часов на ответ. Также через 48 часов после получения ответа страны могут попросить о встрече с представителями Минска.

О запуске механизма снижения рисков ОБСЕ также сообщил в Twitter корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

Страны Балтии активировали механизм ОБСЕ из-за войск РФ в Беларуси: хотят знать количество
  • 10 февраля в Беларуси начались масштабные 10-дневные учения российской армии, в которых принимают участие и беларуские вооруженные силы. Сколько задействовано солдат и техники, неизвестно.
  • Россия продолжает милитаризацию Черноморского региона, перебрасывая дополнительные десантные корабли. Также Россия объявила обширные районы Азовского и Черного морей опасными для плавания с 13 по 19 февраля в связи с проведением учений: будут артиллерийские и ракетные стрельбы.
  • МИД Украины выразил протест в связи с блокадой морей, а ВМС ВСУ заявили о готовности к любым сценариям и провокациям.

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Оксана Житнюк
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